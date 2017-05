“Mọt sách” là những người yêu… lý tưởng nhất

Những người ham thích đọc sách chính là những người yêu lý tưởng nhất, bởi với họ, việc tạo nên những mối quan hệ thân tình, cởi mở và tin cậy là khá dễ dàng.

Nếu biệt danh “mọt sách” từng khiến bạn cảm thấy không vui thì một nghiên cứu mới đây có thể sẽ xoa dịu cái Tôi của bạn. Một website hẹn hò nổi tiếng của Mỹ (với sự tham gia của hơn 33 triệu thành viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới) đã vừa thực hiện khảo sát đối với các ứng viên sử dụng dịch vụ.

Kết quả cho thấy rằng những ứng viên có sở thích đọc sách thường nằm trong top những ứng viên có tương tác tốt nhất.

Đã bao giờ bạn cảm thấy mình thích một ai đó chỉ đơn giản bởi đối phương có sở thích đọc sách, luôn biết cách lồng ghép những câu chuyện trong sách vở một cách thú vị vào những câu chuyện xã giao đời thường, và những cuộc nói chuyện trở nên ý nghĩa, sâu sắc hơn bởi sự hiểu biết đa dạng của người đó?

Nếu đã từng như vậy, bạn không phải là người duy nhất có trải nghiệm này. Bởi theo website hẹn hò nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ, sở thích đối với những cuốn sách có tác động khá lớn tới đời sống tình cảm của một cá nhân.

Website hẹn hò này phát hiện ra rằng những ứng viên có liệt kê sở thích đọc sách trong hồ sơ cá nhân thường dễ nhận được thiện cảm từ người khác giới.

Theo thống kê của website, nam giới có sở thích đọc sách giúp gia tăng khả năng tương tác với nữ giới thêm 19%; cùng liệt kê sở thích này trong hồ sơ, các ứng viên nữ có khả năng gia tăng thêm 3% tương tác.

Theo khảo sát, những người yêu thích đọc sách thường có sự tò mò tích cực, mang tính trí tuệ, điều này giúp ích cho việc hình thành một mối quan hệ thú vị trong buổi ban đầu. Ngoài ra, những người ham thích đọc sách cũng dễ dàng hình thành nên những mối quan hệ cởi mở, thân tình và tin cậy.

Bên cạnh đó, những tài khoản liệt kê chi tiết, cụ thể những cuốn sách yêu thích cũng được đưa ra xem xét, đánh giá.

Theo đó, những tài khoản nam giới đề cập rằng họ thích những cuốn như “Screw It, Let’s Do It” (Mặc kệ nó, làm tới đi) hay “Like a Virgin” (Kinh doanh như một cuộc chơi) của doanh nhân tỷ phú Richard Branson sẽ nhận được thêm 74% hứng thú. Tiếp theo sau đó là cuốn “The Girl with the Dragon Tattoo” (Cô gái có hình xăm rồng) - giúp gia tăng 36%.

Đối với tài khoản của nữ, nếu liệt kê những đầu sách yêu thích như “The Hunger Games” (Đấu trường sinh tử), tài khoản sẽ nhận được thêm 44% sự quan tâm; tiếp sau là “The Girl With the Dragon Tattoo” (Cô gái có hình xăm rồng) - thêm 31%; và “A Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền) - thêm 30%.

Dù vậy, không phải mọi cuốn sách khi được liệt kê ra đều đem lại sự hấp dẫn cho hình ảnh của bạn. Bởi đối với những tài khoản nữ liệt kê cuốn “Fifty Shades of Grey” (50 sắc thái xám) là đầu sách yêu thích, tài khoản sẽ bị giảm đi 16% lượng tin nhắn tương tác. Đối với nam giới, nếu liệt kê loạt tiểu thuyết “Harry Potter” là sách gối đầu giường, sẽ bị giảm đi 55% lượng tin nhắn.

Bích Ngọc

Theo Independent