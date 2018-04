Liên hoan phát thanh toàn quốc đổi mới với dấu ấn công nghệ số

Sáng nay (ngày 19/4), tại Hà Nội đã diễn ra họp báo giới thiệu Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Nghệ An tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 năm 2018.

Liên hoan năm nay được thực hiện với chủ đề: Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh lần thứ XIII chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đối với những nhà báo phát thanh ngoài việc thông tin nhanh, chính xác, hiệu quả còn phải biết cách sử dụng mạng xã hội để chương trình phát thanh thu hút đông đảo thính giả, đặc biệt là thính giả trẻ.

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh lần thứ XIII nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng khi Liên hoan lần này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các đơn vị trong ngành; rất nhiều tác phẩm chất lượng đã được gửi tới Ban Tổ chức, cho thấy sự nhiệt huyết và niềm hăng say với nghề chưa bao giờ tắt của những nhà báo phát thanh; Đồng thời đã thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi các hình thức thể hiện phong phú trong bối cảnh đa dạng các loại hình truyền thông đang phát triển mạnh”.

Ông Vũ Hải cho biết, Liên hoan phát thanh không chỉ là ngày hội của những người làm phát thanh mà còn là cơ hội nâng cao nghiệp vụ cho những người làm nghề với các cuộc hội thảo nghiệp vụ. Các hoạt động đa dạng này thể hiện tính định hướng của TNVN với các đài phát thanh địa phương.

Cùng với nội dung chính là thi nghiệp vụ, trong khuôn khổ Liên hoan sẽ có 3 Hội thảo: Triển lãm thiết bị và công nghệ phát thanh - truyền hình với nhiều nội dung thiết thực và mới mẻ. Đó là: Hội thảo nghiệp vụ Phát thanh trong môi trường truyền thông nhiều thay đổi do Ban Thời sự (VOV1) chủ trì diễn ra sáng 04/5/2018; Hội thảo kỹ thuật Phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghệ 4.0 do Trung tâm Kỹ thuật PT - TH chủ trì diễn ra sáng 04/5/2018; Hội thảo quốc tế Phát thanh trong kỷ nguyên số - cơ hội và thách thức do Ban Hợp tác Quốc tế chủ trì diễn ra chiều 04/5/2018; Triển lãm Công nghệ Phát thanh - Truyền hình do Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình và Trung tâm Kỹ thuật PT - TH phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 03 - 05/5/2018.

Liên hoan năm nay thu hút tất cả 63 Đài PT-TH các tỉnh, thành phố trong cả nước, 14 đơn vị của Đài TNVN, Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội nhân dân, Trung tâm phát thanh - truyền hình và điện ảnh Công an nhân dân và Ban Phát thanh Thanh - Thiếu nhi dự thi với tổng số 257 tác phẩm thuộc 5 thể loại: chương trình trực tiếp; phóng sự; chương trình tổng hợp; chương trình tiếng dân tộc; câu chuyện truyền thanh.

Sau Vòng Sơ khảo, 216 tác phẩm đã lọt vào Vòng Chung khảo tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Trong đó, có 31 chương trình tiếng dân tộc, 33 câu chuyện truyền thanh, 65 phóng sự, 53 chương trình tổng hợp và 34 chương trình trực tiếp. Điều đáng chú ý là số lượng các đơn vị dự thi chương trình phát thanh trực tiếp lần này nhiều nhất từ trước tới nay cho thấy sức hấp dẫn của một thể loại hiện đại, đầu tư công phu, đòi hỏi kỹ năng nghề nghiệp cao, thể hiện trình độ của người làm phát thanh, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các BTV, đội ngũ kĩ thuật viên,... Các tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan sẽ được đăng tải trên website chính thức của chương trình.

Các chương trình phát thanh được ứng dụng thêm việc livestream, phát cùng lúc trên facebook, youtube để lôi cuốn thêm thính giả, đặc biệt là thính giả trẻ.

Từ vài kì Liên hoan trở lại đây, sự đổi mới trong công tác chấm thi thể hiện qua việc mỗi giám khảo có một tài khoản online để theo dõi các sản phẩm dự thi và chấm thi từ trước để có thời gian thẩm định kĩ lưỡng trước khi thảo luận tại Liên hoan, đảm bảo kết quả giải thưởng thuyết phục, đạt sự đồng thuận cao của các đồng nghiệp trên cả nước.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, của các địa phương.

Có nhiều tác phẩm khai thác những chủ đề gắn bó với cuộc sống như: phản ánh vấn đề tiếng ồn âm thanh do hệ thống loa kéo đường phố, biến tướng của game online, việc bảo tồn văn hoá truyền thống của các dân tộc,... Màu sắc của phát thanh và đặc trưng của phát thanh được thể hiện rõ nét thể hiện sự lôi cuốn của các tác phẩm.

Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã có sự chỉ đạo quyết liệt các Sở, Ban, ngành và Đài PT-TH tỉnh Nghệ An trong công tác chuẩn bị, đảm bảo cho Liên hoan phát thanh toàn quốc thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Như Khôi, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, đơn vị đăng cai cho biết: “Liên hoan Phát thanh lần thứ XIII sẽ góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh quê hương, con người Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, những thành tựu, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới”.

Ông Nguyễn Như Khôi, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, đơn vị đăng cai Liên hoan thông tin thêm về công tác tổ chức chương trình.

Tại Liên hoan lần này, Hội đồng Chung khảo sẽ chấm và dự kiến trao 17 giải Vàng, 47 giải Bạc, 84 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích cho cả 5 thể loại thi. Cùng với đó, lần đầu tiên, Liên hoan sẽ trao Giải Dàn dựng chương trình để tôn vinh những kỹ sư âm thanh, kỹ thuật viên - những người thầm lặng góp phần làm nên những tác phẩm phát thanh đích thực.

Giải có giá trị cao nhất là Giải Vàng thể loại phát thanh trực tiếp trị giá 30 triệu đồng/giải. Giải Vàng của những thể loại còn lại là 20 triệu đồng/giải.

Lễ Khai mạc LHPT diễn ra lúc 20 giờ tối ngày 3/5/2018; Lễ Bế mạc và trao giải diễn ra lúc 20 giờ tối ngày 5/5/2018 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Lần đầu tiên, Chương trình thảm đỏ vinh danh những người làm báo phát thanh được tổ chức trang trọng trong Lễ Bế mạc Liên hoan năm nay.

Cùng với các hoạt động này, chương trình nghệ thuật “Về Làng Sen” sẽ được tổ chức vào tối ngày 4/5/2018 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An với sự tham dự của các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và các cháu thiếu nhi của Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt - Đức tỉnh Nghệ An trình diễn. Đây là một chương trình nghệ thuật kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Phó Trưởng ban biên tập Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: Ca khúc “Ngày hội thanh âm” trở thành ca khúc chủ đề của kì Liên hoan năm nay, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và sự hội nhập của phát thanh với hơi thở mới của thời đại.

Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và trao giải, chương trình nghệ thuật “Về Làng Sen” được tường thuật trực tiếp trên các kênh của Đài TNVN: VOV1, VOV3, VTC1, VTC3, VOVTV, Đài PT-TH Nghệ An (NTV) và một số đài PT-TH các địa phương.

Phương Nhung