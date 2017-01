Khoảnh khắc đẹp chào 2017 trên quảng trường Thời đại, Mỹ

Như thông lệ, vào đêm giao thừa, hơn một triệu người lại cùng có mặt trên quảng trường Thời đại ở thành phố “trái táo lớn” - New York, Mỹ, để cùng chờ đợi giây phút đếm ngược, chiêm ngưỡng quả cầu pha lê ánh sáng từ từ hạ xuống trong 60 giây từ độ cao 43m của tòa nhà 25 tầng - One Times Square, cùng hồi hộp, náo nức đón chờ giây phút chuyển giao năm cũ - năm mới.

Trong đêm giao thừa năm nay (theo giờ địa phương), những hình ảnh quen thuộc, nhưng vẫn chưa bao giờ thôi hấp dẫn, của những con người háo hức, hồ hởi, đứng chen chân trên quảng trường trứ danh, tiếp tục được các kênh truyền hình của Mỹ truyền đi khắp thế giới và được hàng trăm triệu người theo dõi.

Từ lâu, quảng trường Thời đại của thành phố New York đã được xem là nơi tuyệt vời nhất để đón năm mới, từ không khí náo nức, đám đông hồ hởi, cho tới cách tổ chức ấn tượng và đặc biệt là hình ảnh biểu tượng của quả cầu pha lê ánh sáng khổng lồ… khiến nơi đây thâu tóm được tinh thần mà người ta luôn muốn cảm nhận thấy ở những phút giây đầu tiên của năm mới.

Dòng người đã đổ về quảng trường từ rất sớm, từ thời điểm vài tiếng trước lễ hạ cầu. Năm nay, nhiệt độ về đêm ở New York giảm sâu, trời lạnh và có gió mạnh, nhưng điều đó chưa bao giờ là lý do khiến người ta thôi đổ về quảng trường trong thời khắc giao thừa. Trong bối cảnh an ninh có nhiều lý do để phải thắt chặt, lực lượng cảnh sát được huy động đông hơn mọi năm.

Người dân sớm đổ về quảng trường Thời đại từ vài tiếng trước khi diễn ra lễ hạ cầu.

Trong vòng hơn hai thập kỷ trở lại đây, việc thắt chặt an ninh vào mỗi dịp diễn ra lễ hạ cầu luôn được quan tâm sát sao, năm nay, có khoảng 7.000 cảnh sát được huy động cùng với những lực lượng đặc nhiệm, để đảm bảo tất cả người dân có mặt trên quảng trường có thể yên tâm đón năm mới.

Năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - ông Ban Ki-moon - là người nhấn nút hạ cầu ở thời khắc giao thừa đếm ngược 60 giây cuối cùng của năm cũ 2016, bước sang năm mới 2017.

Nữ ca sĩ Mariah Carey là nghệ sĩ nổi bật nhất tham gia biểu diễn trong sự kiện đình đám này. Những màn biểu diễn khác có sự tham gia của nhóm nhạc pop-rock DNCE, ngôi sao nhạc đồng quê Thomas Rhett, ca sĩ của dòng nhạc dance Latin - Gloria Estefan…

Năm nay, để hoạt động dọn vệ sinh trên quảng trường được tiến hành nhanh chóng ngay sau lễ hạ cầu, người ta đã chuẩn bị sẵn một đội ngũ 235 nhân viên quét dọn, 45 sĩ quan cảnh sát và 2 cảnh sát bao quát chung để hơn 50 tấn rác bỏ lại trên quảng trường được gom sạch nhanh gọn.

Cảnh sát có mặt trên quảng trường làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh - trật tự.

Du khách chụp hình lưu niệm trên quảng trường trong khi những thao tác kỹ thuật cuối cùng được hoàn tất để chuẩn bị cho lễ hạ cầu.

Quả cầu ánh sáng được kiểm tra lần cuối trước khi được đưa lên đỉnh của cây cột nằm bên tòa nhà One Times Square.

Dòng người đổ về quảng trường Thời đại đông dần từ thời điểm vài tiếng trước lễ hạ cầu.

Những nhân viên phục vụ lễ hạ cầu mang bóng bay vào để chuẩn bị phát cho những người tham gia buổi lễ.

Một người đàn ông dường như đang bị lạc mất người thân, nhờ cảnh sát chỉ đường trở về vị trí. Những người đã vào trong quảng trường được đề nghị không ra vào nhiều lần, gây cản trở cho việc giữ gìn an ninh.

Xe của lực lượng cảnh sát đỗ dọc quảng trường Thời đại. Đại diện lực lượng cảnh sát thành phố New York đã tự tin phát biểu trước lễ hạ cầu rằng quảng trường Thời đại sẽ là địa điểm được bảo vệ an ninh cao nhất thành phố trong đêm giao thừa và người dân hãy an tâm đón năm mới tại đây.

Mariah Carey có phút “đứng hình” khi phần biểu diễn của cô bị bật nhầm track nhạc.

Diva có phần không vui sau phần biểu diễn gặp trục trặc ngay trong thời khắc đầu năm.

Mariah Carey “tranh thủ” xuất hiện trong một chương trình truyền hình trực tiếp đón năm mới của nhà đài.

Trước đó, ban tổ chức đã rất sợ Mariah Carey sẽ đến muộn, bởi trong sự kiện đêm giao thừa, chỉ cần muộn vài phút đã là một “thảm họa”.

Mariah Carey luyện tập bên người tình “phi công trẻ” - vũ công điển trai Bryan Tanaka trước phần biểu diễn chính thức.

Với đôi giày cao gót “lênh khênh” gây khó khăn cản trở cho việc đi lại, Mariah Carey đã nhận được sự hỗ trợ của ê-kíp và bạn trai, giúp cô di chuyển nhanh nhẹn, an toàn…

Nữ ca sĩ của dòng nhạc dance Latin - Gloria Estefan (trái) - biểu diễn trên quảng trường trước lễ hạ cầu.

Màn biểu diễn của nữ ca sĩ Gloria Estefan được hỗ trợ bởi các vũ công ăn vận khá “mỏng manh” bất chấp cái rét lạnh cóng ngoài trời.

Cùng cảm nhận không khí náo nức, sôi động của hơn một triệu người cùng đứng chen chân đón năm mới 2017 trên quảng trường Thời đại, thành phố New York, Mỹ:

Một tấn pháo giấy được thả xuống quảng trường trong phút giao thừa.

Lễ hạ quả cầu pha lê trên quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) đón năm mới 2017

Mariah Carey - Auld Lang Syne

Bích Ngọc

Tổng hợp