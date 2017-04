Khi buồn, hãy nghe “We Will Rock You”

Nhóm nhạc rock Queen đến từ nước Anh chính là lựa chọn hàng đầu của người dân Anh khi họ cảm thấy cần nghe nhạc để vượt qua những giai đoạn khó khăn, đen tối trong cuộc sống. Đặc biệt, nhạc phẩm nổi tiếng “We Will Rock You” của nhóm Queen chính là nhạc phẩm được sử dụng nhiều nhất mỗi khi người dân Anh sử dụng âm nhạc để lấy lại tinh thần.

Điều này đã vừa được khẳng định bởi một khảo sát tiến hành bởi Chroma, một tổ chức đi đầu tại Anh trong việc sử dụng các loại hình nghệ thuật trong điều trị tâm lý. Theo kết quả điều tra, Chroma nhận thấy rằng đa phần người dân Anh đều lựa chọn nghe “We Will Rock You” khi tâm trạng đi xuống, bởi ngay khi nghe xong, họ liền cảm thấy khá hơn.

Những ca sĩ khác cũng được người dân nước này tìm nghe khi trong giai đoạn khó khăn tâm lý còn có Bob Marley, Elvis Presley, Pink Floyd…

Nguyên nhân khiến “We Will Rock You” còn là nhạc phẩm được các chuyên gia trị liệu tâm lý lựa chọn trong các liệu trình điều trị là bởi giai điệu nhạc phẩm có sự mạnh mẽ, dứt khoát giúp tâm trạng ủ dột của người nghe được dẫn dắt theo hướng tích cực, khiến người nghe cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.

Thậm chí, khi phải đương đầu với những ca trị liệu tâm lý cho các cặp vợ chồng đang gặp rắc rối hôn nhân, “We Will Rock You” cũng là lựa chọn mà nhiều chuyên gia đưa ra, họ khuyến khích các cặp đôi cùng nghe nhạc phẩm này để cảm thấy tích cực, lạc quan, có tinh thần hợp tác, cùng nhau đương đầu, giải quyết khó khăn.

Theo điều tra khảo sát, sau “We Will Rock You” của nhóm Queen, thì các nhạc phẩm cũng được sử dụng nhiều bởi các chuyên gia tâm lý còn có “Three Little Birds” do nam ca sĩ người Jamaica - Bob Marley thể hiện, “Amazing Grace” qua giọng ca “ông hoàng nhạc Rock & Roll” Elvis Presley, “Another Brick in the Wall” hát bởi nhóm nhạc rock của Anh - Pink Floyd.

Queen - We Will Rock You

Bích Ngọc

Theo Daily Mail