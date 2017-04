Độc đáo không gian “Vườn áo dài” bên dòng sông Hương

Festival Nghề truyền thống Huế 2017:

Với chủ đề “Hội họa Huế kết hợp với áo dài”, đến với không gian “Vườn áo dài” là những chiếc áo dài mới lạ, độc đáo của các nhà thiết kế nổi tiếng của ba miền Bắc, Trung, Nam như: Đỗ Trịnh Hoài Nam, Minh Hạnh, Ngọc Hân, Vũ Trần Đức Hải, Khánh Shyna,... kết hợp dựa trên tranh của các họa sĩ ở Huế: Đặng Mậu Triết, Nguyễn Đình Dàng,…

Theo đạo diễn Lê Quang Tú, đạo diễn chương trình Lễ hội Áo dài tại Festival làng nghề truyền thống Huế 2017 cho biết: “Tất cả các bộ sưu tập áo dài lần này đều đạt được góc độ mỹ thuật, thẩm mỹ cũng như các giá trị tinh thần đặc trưng của Huế. Tất cả những hình ảnh đẹp nhất của Huế thông qua những bức tranh hội họa của các họa sĩ, những nét Huế được chuyển tải qua thơ và văn được các nhà thiết kế lồng ghép vào một cách khéo léo”.

Lần đầu tiên, tại Festival Nghề truyền thống Huế tổ chức Vườn áo dài

Không gian "Vườn áo dài" bên sông Hương

Vườn Áo dài bên sông Hương

Điều đặc biệt, là các bộ sưu tập áo dài ở đây được kết hợp với các làng nghề đặc trưng của Huế và một vài tinh hoa của các làng nghề khác ở khu vực phía Bắc. Chính điều này, đã giúp cho tính dân tộc cũng như tính ứng dụng của trang phục trở nên mềm mại và phù hợp với người mặc.

“Lần đầu tiên đến với lễ hội áo dài tại Festival nghề truyền thống Huế, tôi đã kết hợp với họa sĩ Nguyễn Đình Dàng để tạo nên những bộ áo dài có hình ảnh từ tranh của họa sĩ nhưng điểm nhấn đặc biệt của bộ sưu tập là những họa tiết hoa văn dát vàng lấy từ quỳ vàng của làng nghề dát vàng Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội trên có những kim hoàn đá quý làm điểm nhấn trên áo dài từ phố Hàng Bạc, Hà Nội cùng họa tiết thêu từ làng Thường Tín, Mỹ Đức, Hà Nội. Thông qua bộ sưu tập, tôi muốn cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về những làng nghề truyền thống của Việt Nam” - nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ.

Sự kết hợp các chi tiết hoa văn dát vàng từ các làng nghề truyền thống của Hà Nội của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam vô cùng độc đáo

Cũng theo đó nhà thiết kế Vũ Trần Đức Hải cho biết: “Những thiết kế của tôi mang đậm tâm hồn, tính cách của người Huế. Trong quá trình thiết kế tôi đã sử dụng những kỹ thuật in đặc biệt như: in hình bằng kỹ thuật số trên vải lụa cao cấp. Và tất cả những thiết kế này được chính tay tôi tự thiết kế từ tranh của họa sĩ với những gam màu nổi bật, khỏe khoắn”.

Tại không gian “Vườn áo dài” bên cạnh sông Hương sẽ tổ chức triển lãm áo dài và hội họa, trưng bày nghề may áo dài truyền thống với các bàn máy may đạp chân, vẽ in thêu áo dài, may đo áo dài cho du khách. Đặc biệt, khi đến đây những ai mặc áo dài sẽ được xích lô chở miễn phí đi tham quan một vòng thành phố Huế càng làm cho du khách trở nên hào hứng, vui vẻ.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh nói: “Cô rất vui mừng và sung sướng khi lâu lắm rồi trở về Huế và về đúng dịp Festival như thế này. Được tận mắt thấy những bộ sưu tập áo dài rất độc đáo và đẹp lại được xích lô chở dạo quanh Huế cô quá vui khi được ngắm Huế mùa lễ hội”.

Được biết, không gian Vườn áo dài sẽ diễn ra từ ngày 28/4- 2/5, là một điểm nhấn chính của chương trình Lễ hội Áo dài sẽ diễn ra ở cầu Trường Tiền lịch sử vào tối 30/4 sắp tới.

Hoa hậu Ngọc Hân bên gian thiết kế

Các nhà thiết kế nổi tiếng như Vũ Trần Đức Hải, Ngọc Hân, Khánh Shyna… đã mang đến cho không gian vườn áo dài những thiết kế mới lạ độc đáo thu hút rất nhiều du khách

Áo dài của NTK Minh Hạnh

sự kết hợp giữa tranh dân gian trong các tà áo dài

Những họa tiết độc đáo trên áo dài

Đến với vườn áo dài các du khách mặc áo dài sẽ được xích lô chở đi tham quan miễn phí một vòng quanh TP Huế

