Diễn viên kiêm biên kịch nổi tiếng “Fool for Love” qua đời

Trong sự nghiệp diễn xuất, Sam Shepard từng được đề cử tại giải Oscar ở hạng mục dành cho Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong phim “The Right Stuff” (1983). Ông còn xuất hiện trong phim “Black Hawk Down” (Diều hâu gãy cánh - 2001). Ngoài ra, Shepard còn là đồng biên kịch của bộ phim “Paris, Texas” (Paris ở Texas - 1984).

Sam Shepard đã qua đời tại nhà riêng ở bang Kentucky, Mỹ, hồi giữa tuần qua. Tin tức này đã vừa được gia đình ông xác nhận. Sự ra đi của biên kịch kiêm diễn viên Sam Shepard được cho là do chứng xơ cứng teo cơ một bên mà ông đã mắc phải từ lâu.

Sam Shepard trong phim “Resurrection” (1980).

Vai diễn đáng kể đầu tiên của Sam Shepard là trong bộ phim “Days of Heaven” (Những ngày thiên đường - 1978) của đạo diễn Terrence Malik, trong phim, Shepard diễn xuất bên cạnh nam diễn viên Richard Gere.

Những bộ phim khác mà Shepard cũng tham gia có thể kể tới “Steel Magnolias” (Tình mẫu tử - 1989), “The Pelican Brief” (Hồ sơ bồ nông - 1993), và “The Accidental Husband” (Người chồng bất đắc dĩ - 2008).

Khi Sam Shepard qua đời, ở bên ông là các thành viên trong gia đình.

Cho tới tận những ngày tháng cuối đời, Sam Shepard vẫn tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim, gần đây nhất là seri phim truyền hình “Bloodline” và phim tâm lý kinh dị “Never Here” vừa ra rạp vào tháng trước.

Trong cuộc đời, Sam Shepard từng một lần giành giải Pulitzer danh giá của Mỹ cho vở kịch do ông biên soạn - “Buried Child” (Đứa trẻ đã chôn cất - 1979). Ngoài ra, ông còn từng hai lần được đề cử tại giải Pulitzer cho hai vở kịch khác có tên “Fool for Love” (Ngây dại vì tình - 1983) và “True West” (Hướng Tây - 1980).

Sam Shepard xuất hiện bên cạnh Brad Pitt (giữa) và Casey Affleck (phải). Họ là các bạn diễn trong phim “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford” (2007).

Vở kịch “Fool for Love” của Sam Shepard đã từng được chuyển thể lên màn ảnh rộng với kịch bản do chính ông thực hiện hồi năm 1985. Cuốn tiểu thuyết “The One Inside” của ông cũng vừa được xuất bản hồi đầu năm nay.

Trong “Fool for Love”, Sam Shepard diễn xuất chính bên cạnh nữ diễn viên Kim Basinger. Chuyện phim xoay quanh May - một người phụ nữ đang sống lẩn lút tại một khách sạn tồi tàn ở miền quê. Anh bạn từ thuở ấu thơ cũng là mối tình đầu của cô - Eddie - bất ngờ xuất hiện. Eddie đã cố gắng kéo May trở về với cuộc sống trước kia mà cô từng trốn chạy.

Trong cuộc đời mình, Sam Shepard trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và một cuộc tình gắn bó dài lâu với hai nữ diễn viên người Mỹ. Ông có 3 người con. Trong những giờ phút cuối đời, các con và những người chị em ruột của ông đã ở bên nhà biên kịch.

Nhiều lời chia buồn đến từ những người hoạt động trong lĩnh vực làm phim và sân khấu đã được đăng tải trên mạng xã hội, thể hiện sự tiếc thương một biên kịch có tiếng trong ngành sân khấu - điện ảnh Mỹ.

Trailer phim “The Right Stuff” (1983)

Bích Ngọc

Theo BBC