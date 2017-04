David Beckham hóa chiến binh trong vai diễn điện ảnh đầu đời

Tháng trước, David Beckham đã khiến fan rất sốc khi hé lộ tạo hình của mình trong vai diễn điện ảnh đáng kể đầu tiên. David đã từ bỏ vẻ ngoài nam tính, hấp dẫn của mình để nhập vai một nhân vật có ngoại hình gớm ghiếc với những vết sẹo nhằng nhịt trên mặt.

Mới đây, lại xuất hiện một hình ảnh khác về David Beckham trong toàn bộ tạo hình, phục trang của nhân vật mà anh sẽ hóa thân. David đã nhận lời tham gia phim “King Arthur: Legend Of The Sword” (Vua Arthur: Huyền thoại thanh kiếm) - do người bạn đạo diễn thân thiết Guy Ritchie dàn dựng.

Trong bức hình được chụp trên phim trường, David trông như thể đã sẵn sàng bước vào trận chiến, anh hóa thân vào vai một chiến binh thời trung cổ với đầy đủ áo giáp và một gương mặt nhằng nhịt “chiến tích”.

Cựu cầu thủ 41 tuổi David Beckham xuất hiện trên phim trường “King Arthur: Legend Of The Sword” trong tạo hình hóa trang đầy đủ.

Tháng trước, David Beckham còn khiến fan sửng sốt bởi tạo hình nhân vật với gương mặt nhằng nhịt sẹo.

Bộ phim làm về vua Arthur - một nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết của Anh. Phim có sự tham gia của người mẫu Poppy Delevingne.

Trước đây, David Beckham đã từng có một vai phụ thoáng qua xuất hiện trong phim “The Man from U.N.C.L.E.” (Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E. - 2015) của đạo diễn Guy Ritchie, dù vậy, đây là một vai không tên, “siêu phụ”.

Với vai diễn trong “King Arthur”, đây được xem là vai nghiêm túc đầu tiên của Beckham, ghi dấu việc anh thực sự bén duyên với điện ảnh, dù đây cũng chỉ là một vai nhỏ, nhưng lần này vai diễn ấy… có tên, có lời thoại, có tình tiết, và được tạo hình đậm tính cine.

Chia sẻ về việc tham gia diễn xuất lần này, David Beckham cho biết anh muốn luyện tập với những vai diễn nhỏ trước khi theo đuổi những vai diễn lớn hơn: “Tôi ý thức rất rõ rằng có nhiều vận động viên thể thao từng thử bước vào địa hạt diễn xuất và đã thất bại. Tất cả những gì mà tôi làm cho tới lúc này đều là những việc mà tôi yêu thích. Tôi có thể đương đầu với nhiều thứ, tôi là người nổi tiếng, vì vậy, cũng đã khá quen với những lời chỉ trích”.

Beckham tiết lộ rằng vai diễn của anh trong “King Arthur” có tổng cộng… 13 lời thoại và mỗi ngày anh dành ra một tiếng để luyện tập 13 câu thoại đó. Beckham cho biết cảm giác bước ra phim trường cũng khiến anh rất căng thẳng, hồi hộp.

Nam diễn viên sáng giá của màn ảnh Anh - Charlie Hunnam đảm nhận vai diễn chính - vua Arthur. Ban đầu, đạo diễn Guy Ritchie khá thờ ơ với Hunnam, nhưng anh đã rất nỗ lực trong việc thuyết phục vị đạo diễn trao cho mình cơ hội.

Bộ phim quy tụ rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới điện ảnh Anh. Tài tử Jude Law cũng sẽ xuất hiện trong phim.

Đạo diễn Guy Ritchie là một tên tuổi nổi bật của màn ảnh Anh. Dự án phim mà ông đang thực hiện là một phim kinh phí lớn với mức đầu tư sản xuất lên tới 102 triệu USD.

Vốn được biết đến với thể hình đẹp, nam chính Charlie Hunnam không bỏ qua cơ hội được trưng trổ thế mạnh.

Nam diễn viên Aiden Gillen (vai “Ngón tay nhỏ” trong “Trò chơi vương quyền”) cũng xuất hiện trong phim.

Bộ phim lần này được kỳ vọng rất lớn, nếu thành công, nó sẽ mở ra một loạt phim dự kiến kéo dài trong 6 phần.

Trailer phim “King Arthur: Legend of the Sword”

Bích Ngọc

Theo Daily Mail