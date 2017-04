Đạo diễn “Sự im lặng của bầy cừu” qua đời ở tuổi 73

Đạo diễn Jonathan Demme (73 tuổi) của bộ phim nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh - “Silence Of The Lambs” (Sự im lặng của bầy cừu - 1991) - đã vừa qua đời vào thứ 4 vừa qua vì bệnh ung thư thực quản và bệnh tim. Ngay sau khi thông tin về việc ông qua đời chính thức được gia đình xác nhận, nữ diễn viên chính của bộ phim nổi tiếng - Jodie Foster - đã gửi lời chia buồn.

Trong lịch sử điện ảnh thế giới, “Sự im lặng của bầy cừu” là bộ phim thứ ba (sau “It Happened One Night” - “Chuyên xảy ra trong đêm”, 1934; và “One Flew Over the Cuckoo's Nest” - “Bay trên tổ chim cúc cu”, 1975) giành được top 5 giải thưởng quan trọng nhất tại giải Oscar, gồm: Phim/Nam chính/Nữ chính/Đạo diễn/Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Cho tới giờ, đây vẫn là bộ phim đầu tiên và duy nhất đoạt tượng vàng Oscar dành cho Phim hay nhất thuộc thể loại phim kinh dị. Trước đây mới chỉ có hai phim kinh dị từng lọt được vào vòng đề cử ở hạng mục này, đó là “The Exorcist” (Quỷ ám - 1973) và “Jaws” (Hàm cá mập - 1975).

“Sự im lặng của bầy cừu” được cho là một phim có giá trị cao về mặt văn hóa, lịch sử và nghệ thuật, được lưu trữ trong Thư viện Quốc hội Mỹ, được bảo tồn bởi Viện Phim Quốc gia Mỹ. Trong sự nghiệp làm phim của đạo diễn Jonathan Demme, đây được xem là tác phẩm thành công nhất.

Với bộ phim kinh dị này, cả đạo diễn Jonathan Demm và nữ diễn viên Jodie Foster đều giành được giải Oscar. Trước sự ra đi của vị đạo diễn, Jodie Foster (54 tuổi) chia sẻ: “Tôi rất đau buồn vì đã mất đi một người bạn, một người thầy, đạo diễn Jonathan Demm là một con người phi thường và năng động đến mức bạn sẽ phải tạo ra một cơn bão để có thể bủa vây quanh ông.

“Jonathan Demm khó nắm bắt như những bộ phim hài của ông, và sâu sắc như những phim chính kịch của ông. Ở ông có nguồn năng lượng thuần khiết, một người chỉ huy không bao giờ mệt mỏi trước sự sáng tạo. Đầy đam mê đối với âm nhạc, nghệ thuật, ông sẽ luôn luôn là nhà vô địch của những tâm hồn”.

Đạo diễn của bộ phim nổi tiếng “Sự im lặng của bầy cừu” - Jonathan Demme đã vừa qua đời ở tuổi 73. Trong ảnh, ông xuất hiện bên cạnh hai ngôi sao điện ảnh Jodie Foster và Anthony Hopkins - hai diễn viên chính của phim. Cả 3 người đã giành được tượng vàng Oscar hồi năm 1992.

Nữ diễn viên Jodie Foster và đạo diễn Jonathan Demm đã trở thành hai người bạn thân thiết kể từ sau khi hợp tác trong bộ phim kinh dị được xếp vào hàng đỉnh cao nghệ thuật.

Nam diễn viên chính của phim - Anthony Hopkins (79 tuổi) - chia sẻ rằng ông “rất sốc và rất buồn” khi biết tin về sự ra đi của đạo diễn Demme: “Demme là một trong những người tuyệt vời nhất, tử tế nhất, ông ấy có một tinh thần lý tưởng nhất. Mỗi ngày được làm việc với Demm là một ngày tuyệt vời. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình ông”.

Nam diễn viên Anthony Hopkins trên phim trường “Sự im lặng của bầy cừu”, lắng nghe sự hướng dẫn của đạo diễn Demme.

Bên cạnh “Sự im lặng của bầy cừu”, đạo diễn Demme còn được biết tới với phim “Philadelphia” (1993). Bộ phim đã đem giải Oscar dành cho Nam chính về cho Tom Hanks, và tượng vàng Oscar dành cho Ca khúc trong phim hay nhất về cho Bruce Springsteen.

Tom Hanks chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Jonathan đã cho chúng tôi biết trái tim của một con người có thể lớn tới mức nào, và trái tim đó sẽ định hướng cách chúng ta sống. Demm là người đàn ông cao quý đáng nể nhất”.

Nam ca sĩ Bruce Springsteen cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi thực sự buồn thương sâu sắc khi nghe tin về sự ra đi của đạo diễn Demm. Ông ấy đã truyền cảm hứng cho tôi, một nhà làm phim có tinh thần tuyệt đẹp. Luôn cười, luôn giao hòa với cuộc sống và thúc đẩy đồng nghiệp phát huy khả năng. Chúng ta sẽ nhớ ông ấy lắm”.

Ngoài “Sự im lặng của bầy cừu”, Demme còn được biết tới với phim “Philadelphia” (1993) với sự tham gia diễn xuất của nam chính Tom Hanks. Chuyện phim kể về người đàn ông nhiễm AIDS, đang sống trong những ngày tháng cuối ở Philadelphia.

Đạo diễn Demme đã làm việc tới những ngày tháng cuối trong cuộc đời mình, dù ông đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư từ nhiều năm nay. Hồi năm 2016, ông đã thực hiện bộ phim tài liệu xoay quanh nam ca sĩ Justin Timberlake - “The Tennessee Kids” (2016).

Ca sĩ Timberlake chia sẻ trên trang cá nhân: “Bắt đầu từ đâu đây…? Từ ngữ là không đủ để nói về sự mất mát này. Ông, một bậc thầy về nhân văn. Ông, một thiên tài về kể chuyện. Ông, một người đàn ông hào phóng và ấm áp. Ông, một tâm hồn đặc biệt.

“Ông đã dạy tôi nhiều về cuộc sống và nghệ thuật, về cách đứng lên ủng hộ cho điều mình tin tưởng. Ông giúp tôi khá hơn với công việc của mình. Và thời gian tôi có được bên cạnh ông ngoài công việc đã giúp tôi trở thành con người tốt hơn. Ông là người không thể thay thế. Tôi sẽ nhớ ông lắm, người bạn tốt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó. Rất quý mến ông”.

Justin Timberlake chia sẻ bức ảnh chụp chung với đạo diễn Jonathan Demm trong những ngày tháng cuối đời của vị đạo diễn.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ khác ở Hollywood cũng đăng tải những lời thương tiếc trước sự ra đi của vị đạo diễn kỳ cựu. Ông Jonathan Demme bắt đầu được giới làm phim Hollywood biết tới hồi đầu thập niên 1970. Đến thập niên 1980, ông bắt đầu thực hiện nhiều phim hài ăn khách. Đến năm 1991, ông có bước đột phá ngoạn mục với “Sự im lặng của bầy cừu” (1991).

Chuyện phim xoay quanh một kẻ giết người hàng loạt và một nữ nhân viên điều tra (Jodie Foster) đang làm nhiệm vụ lần theo dấu vết kẻ thủ ác. Manh mối giúp cô phá án lại đến từ một kẻ giết người ghê rợn khác, đó là Hannibal Lecter (Anthony Hopkins).

Buổi ban đầu, đạo diễn Demme thành công với những phim hài ăn khách như “Swing Shift” (1984).

Thập niên 1980 là thời điểm hoàng kim của những phim hài nhẹ nhàng, dễ xem. Demme đã hòa vào dòng chảy của thị trường với “Something Wild” (1986).

Sau giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp hồi thập niên 1990, Demme bắt đầu thực hiện các dự án điện ảnh kinh phí thấp, như “Rachel Getting Married” (2008) với diễn xuất chính của Anne Hathaway.

Bộ phim đáng kể cuối cùng của ông là phim hài “Ricki And The Flash” (2015) có sự tham gia của nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep. Bà nhập vai một ngôi sao nhạc rock đã hết thời.

Năm 2016, ông thực hiện một phim tài liệu nhỏ làm về nam ca sĩ Justin Timberlake - “The Tennessee Kids”.

Trong cuộc đời mình, đạo diễn Demme trải qua hai cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài tới tận khi ông qua đời. Demme có ba người con.

Trailer “Silence Of The Lambs” (Sự im lặng của bầy cừu - 1991)

Trailer “Philadelphia” (1993)

Bích Ngọc

Theo Hollywood Reporter/Daily Mail