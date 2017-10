“Cho niềm vui lan tỏa” và chặng đường 20 năm phát triển của một doanh nghiệp

Ông Hideki Ozawa, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Canon Inc Châu Á

Tối ngày 27/10 tại GEM Center (TPHCM), Canon Marketing Việt Nam và Công ty CP Lê Bảo Minh (LBM) đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Canon Việt Nam và 20 năm thành lập LBM.

Nhìn lại quá trình phát triển trong 15 năm qua, ông Hiroshi Yokota, Tổng Giám đốc Canon Marketing Việt Nam cho biết: “Qua 15 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi tiếp cận và thấu hiểu nhu cầu thực tế của người tiêu dùng Việt Nam. Được thành lập đầu tiên tại TPHCM vào năm 2002 với 13 nhân viên. Từ đó đến nay, Canon Việt Nam đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, đa dạng hóa các sản phẩm từ máy ảnh, máy in, máy in công nghiệp cho đến máy chiếu… Đến nay, Canon tự hào dẫn đầu thị trường máy ảnh DSLR, máy in phun và máy in laser tại Việt Nam. Máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh mirrorless và máy photocopy của Canon đứng trong top 2 và 3.”.

Bên cạnh thành tựu đã gặt hái trong 15 năm qua, người đứng đầu của Canon Marketing Việt Nam cũng cho biết công ty đóng góp nhiều trong công tác xã hội và tự thiện. Với triết lý Kyosei cùng thông điệp “Cho niềm vui lan tỏa” tại thị trường Việt Nam, Canon luôn hướng tới việc tạo ra những niềm vui ý nghĩa cho cộng đồng. Đến nay, Canon đã xây dựng được 57 trường học và tổ chức nhiều hoạt động hướng tới giáo dục, bảo tồn văn hóa và tạo ra một môi trường xanh… "Canon sẽ tiếp tục dành tặng những điều tuyệt vời nhất cho người dân và đặc biệt là cộng đồng yêu thích công nghệ, nhiếp ảnh tại Việt Nam.” ông Hiroshi Yokota nhấn mạnh.

Cũng có mặt tại sự kiện tối cùng ngày, ông Hideki Ozawa, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Canon Inc Châu Á cho biết, đây lần thứ 2 ông có mặt tại Việt Nam và ông rất ấn tượng, thán phục sau nhiều năm trở lại đây với những sự thay đổi lớn. Điều này cho thấy người dân Việt Nam đã làm việc cần cù và hăng say như thế nào.

Minh chứng là 15 năm ở Việt Nam, Canon đã mở 4 nhà máy sản xuất, đặt hai văn phòng đại diện tại TPHCM và Hà Nội, tạo ra cơ hội cho 25.000 người lao động... Và đưa Canon trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ 2 tại Việt Nam. Đến nay, công việc kinh doanh của Canon tại Việt Nam đã phát triển hàng ngày, hàng tháng và hàng năm. Để đạt thành công như hôm nay, vị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Canon Inc Châu Á cho rằng, thành công này đến từ sự đồng hành và ủng hộ của khách hàng và mạng lưới đại lý, đặc biệt là đối tác lâu năm Lê Bảo Minh.

Cụ thể hơn, Lê Bảo Minh là Công ty chuyên phân phối các sản phẩm chính thức của Canon tại Việt Nam. Công ty này được thành lập từ năm 1997 bởi bà Lê Thị Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển, bà Lê Thị Ngọc Hải cho biết: “Từ ngày đầu thành lập chỉ vỏn vẹn vài chục nhân viên, đến nay LBM đã có 1.000 cán bộ - nhân viên, doanh thu 3.000 tỷ đồng cho Canon và 1.000 tỷ đồng cho các chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng. LBM cũng đang không ngừng lớn mạnh với hàng trăm đại lý trải khắp Việt Nam. Để đạt được thành công như hôm nay, tập thể công ty đã không ngừng cải tiến, vượt qua khó khăn bằng những bước đi uyển chuyển trong kinh doanh để vững chãi, tự tin vượt ra biển lớn trong giai đoạn tiếp theo”.

Bà Hải cũng đặt tham vọng, phấn đấu đến năm 2018, sẽ đạt được doanh thu 5.000 tỷ đồng, tạo ra hàng ngàn công việc cho người lao động và đến năm 2020, doanh thu toàn hệ thống sẽ đạt 10.000 tỷ đồng. “LBM rất vững tin và có quyền tự hào khi đồng hành cùng Canon - một thương hiệu uy tín trong 80 năm qua trên phương diện toàn cầu và là đối tác lớn luôn ở vị trí số 1, dẫn đầu thiết bị ngành ảnh và máy văn phòng. Kỳ vọng sẽ đạt được những mục tiêu mà LBM đặt ra trong giai đoạn tới”. Bà Hải nói thêm.

Tính riêng trong năm 2016, tổng doanh thu của LBM đạt gần 1.900 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 34 tỷ đồng. Người đứng đầu công ty này cũng cho biết luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội như hỗ trợ đồng bào nghèo, tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi ở vùng sâu, vùng xa, xây nhà tình thương... Và sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều hoạt động từ thiện, xã hội trong thời gian tới.

Gia Hưng