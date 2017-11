Celine Dion nhảy “bốc” với “My Heart Will Go On” phong cách EDM

Giọng ca gây choáng ngợp của Celine Dion đã được cả thế giới biết đến với bản tình ca bất hủ đầy rung cảm - “My Heart Will Go On” (1997). Đây là ca khúc nhạc phim thành công hàng đầu trong lịch sử điện ảnh, khi bước ra khỏi bộ phim “Titanic” (1997), “My Heart Will Go On” vẫn có được một đời sống riêng mạnh mẽ trong dòng chảy âm nhạc.

Bộ phim và ca khúc cùng tôn nhau lên và giúp nhau tiếp tục là tượng đài trong đời sống văn hóa đại chúng thế giới cho tới tận hôm nay. “My Heart Will Go On” vẫn tiếp tục được biểu diễn suốt hai thập kỷ qua mà không hề trở nên cũ mòn đối với người yêu nhạc.

Dù vậy, Celine Dion vẫn muốn “thổi làn gió mới” vào bản hit gắn liền với tên tuổi của mình, trong tuần qua, khi Celion Dion biểu diễn tại Las Vegas cùng DJ Steve Aoki, nữ danh ca đã thể hiện sự cuồng nhiệt trong bản remix theo phong cách nhạc nhảy điện tử (EDM).

Phần thể hiện sôi động, cuồng nhiệt của Celine Dion đã khiến fan rất bất ngờ, diva nhạc pop 49 tuổi cho thấy một khía cạnh hoàn toàn mới lạ của bản thân khi thực hiện những động tác nhảy rất “chất” theo nhịp nhạc của DJ.

Celine Dion đã làm mới “My Heart Will Go On” theo một cách đầy bất ngờ với bản remix theo phong cách nhạc nhảy điện tử EDM do DJ Steve Aoki thực hiện.

Celine Dion đã thực sự gây kinh ngạc tại buổi biểu diễn từ thiện giúp đỡ các nạn nhân của vụ xả súng xảy ra tại Las Vegas vào ngày 1/10 vừa qua khiến 59 người chết và 546 người bị thương. Trước đây, DJ Steve Aoki đã nhiều lần remix “My Heart Will Go On” nhưng phần biểu diễn lần này khiến fan hứng thú hơn hẳn bởi có Celine Dion xuất hiện.

Celine Dion nhảy cuồng nhiệt với bản remix “My Heart Will Go On”

Diva nhạc pop 49 tuổi cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác lạ.

Dù DJ Steve Aoki đã cho ra bản remix “My Heart Will Go On” từ vài năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên phần remix của Steve Aoki có Celine Dion biểu diễn.

Chứng kiến sự cuồng nhiệt của Celine Dion, khán giả có mặt tại đêm nhạc đã hò reo đầy phấn khích.

Dù các động tác của Celine Dion khá… “lạ lùng”, nhưng sự trẻ trung, hết mình của nữ diva đã khiến các fan rất thích thú.

Đây là lần đầu tiên Celine Dion biểu diễn trong tiết mục remix “My Heart Will Go On” của DJ Steve Aoki (trái).

Sau buổi biểu diễn, Celine Dion đăng tải lên tài khoản Instagram bức ảnh cô vòng tay ôm lấy DJ Steve Aoki từ đằng sau, đó là một khoảnh khắc hài hước gợi nhắc lại cảnh phim kinh điển trong “Titanic” giữa Jack và Rose. Bên cạnh bức ảnh, Celine viết: “Our hearts will go on”.

Đêm nhạc đã quyên góp được hơn 1 triệu USD (gần 23 tỷ đồng) để giúp đỡ các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng tại Las Vegas.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail