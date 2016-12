Các nghệ sĩ nổi tiếng tưng bừng chúc Tết độc giả Dân trí

Mỹ Linh hát "Thì thầm mùa xuân"

NSND Thái Bảo: “Anh ơi anh, mùa xuân đã về trên cành lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm./ Mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm, nghe như từ sâu thẳm đất của mình sinh sôi./ Trong ánh mắt anh cười có màu xanh khoai sắn, trong bàn tay xinh xắn có hình dòng kênh xa./ Mùa xuân về anh ơi, cơn mưa đầu mát lạ./ Mùa xuân về anh ơi, nắng mới đã bay về…”, Tháo Bảo mượn lời ca khúc “Tình ca mùa xuân” để gửi đến độc giả Dân trí lời chào trong năm mới.

Mùa xuân mới, Thái Bảo cũng xin chúc độc giả báo Dân trí những lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, thành công, an vui và hạnh phúc!

NSND Thái Bảo.

NSƯT Chiều Xuân: Đầu năm 2017, tôi xin gửi tới quý báo Dân trí, độc giả của báo và toàn thể khán giả trên cả nước lời chúc hạnh phúc, bình an. “Tinh thần càng lên cao thì càng vui, càng hạnh phúc”, xin gửi tới báo lời chúc cập nhật tin tức đã nhanh lại càng nhanh hơn nữa, độc giả tri thức ngày càng cao thì càng cập nhật thông tin một cách chủ động, tinh tế.

NSƯT Chiều Xuân.

Ca sĩ Ánh Tuyết: Năm mới, Ánh Tuyết xin gửi lời chúc an lành và tốt đẹp nhất tới độc giả của báo Dân trí cùng toàn thể quý báo. Nhân đây, Ánh Tuyết xin gửi tặng độc giả của báo lời ca khúc “Ly rượu mừng” trong dịp đầu năm 2017: “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi/ Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi/ Người thương gia lợi tức/ Người công nhân ấm no/ Thoát ly đời gian lao nghèo khó/… Nhấc cao ly này/ Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do/ Nước non thanh bình/ Muôn người hạnh phúc chan hoà…"

Ca sĩ Ánh Tuyết.

Ánh Tuyết hát "Ly rượu mừng"

Ca sĩ Mỹ Linh: Trong niềm háo hức, hân hoan và đầy phấn khởi hi vọng vào một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, Mỹ Linh xin gửi tới độc giả của báo Dân trí những lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất. Xin chúc độc giả năm mới an khang, thịnh vượng, bình an và luôn ủng hộ những dự án nghệ thuật của các nghệ sĩ. Cũng nhân dịp đầu năm mới, Mỹ Linh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý báo tới hoạt động của các nghệ sĩ. Mỹ Linh xin chúc toàn thể các bác, cô chú, anh chị và các bạn ở báo một năm mới nhiều hạnh phúc, thành công; chúc cho tờ báo ngày càng phát triển, luôn được độc giả yêu mến và tin cậy!

Ca sĩ Mỹ Linh.

Ca sĩ Thành Lê: Từng giây phút của ngày cuối cùng năm cũ 2016 đang dần khép lại chào đón năm mới , người người vẫn còn hối hả, tấp nập cho những công việc còn dang dở, Thành Lê hy vọng những điều tốt đẹp phía trước sẽ đến cho độc giả của báo điện tử Dân trí, khép lại những buồn vui và chào đón điều bình an, may mắn và hạnh phúc… Năm mới với những thành công và chúng ta luôn vững bước trong mọi hoàn cảnh!

Ca sĩ Thành Lê.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo: Năm mới đến với hi vọng mới, nhân dịp này Phương Thảo muốn gửi tới độc giả của báo Dân trí những lời chúc tốt đẹp nhất. Một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui và bớt đi những nỗi buồn. Phương Thảo cũng xin chân thành cảm ơn những khán giả đã hết lòng ủng hộ mình trên con đường ca hát thời gian qua. Và cũng xin cảm ơn quý báo về những bài viết hay và khách quan về nghệ sĩ. Cũng đầu năm mới, Phương Thảo xin chúc các anh chị phóng viên nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành công!

Ca sĩ Phương Thảo.

Ca sĩ Tùng Dương: Năm mới, Tùng Dương xin chúc độc giả báo Dân trí một năm mới dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc và luôn luôn ủng hộ sự sáng tạo của các nghệ sĩ. Xin chúc quý báo luôn luôn có những bài báo chất lượng, chúc các anh chị phóng viên của báo sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Ca sĩ Tùng Dương và Trần Thu Hà (Ảnh: Mạnh Thắng)

Diễn viên Diệu Hương: Một mùa xuân nữa lại đến, Diệu Hương xin kính chúc quý độc giả báo Dân trí năm mới anh lành, mạnh khoẻ và hạnh phúc! Dù có đi đâu gia đình vẫn là nơi ấm êm để ta trở về, và bánh chưng xanh, câu đối đỏ cùng bữa cơm đoàn viên sẽ là sự khởi đầu cho năm mới an hoà, tròn vẹn. Và chị em phụ nữ ơi, ngay lúc này chúng ta hãy cùng thắp lửa ấm cho gian bếp của mình nhé! Chúc mừng năm mới!!!

Diễn viên Diệu Hương.

Nguyễn Hằng