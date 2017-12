Ca khúc Giáng sinh “hạnh phúc nhất” có giúp bạn… lên tinh thần?

Một nhà khoa học khẳng định rằng ông đã tạo ra được “ca khúc Giáng sinh hạnh phúc nhất”. Ca khúc có tên “Love’s Not Just For Christmas” (tạm dịch: Tình yêu không chỉ dành cho Giáng sinh). Nhạc phẩm này sử dụng một công thức mà nhà khoa học đã nghiên cứu, phân tích để tìm ra được. Công thức này được cho là giúp tạo nên không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh.

Ca khúc dài 3 phút có tiếng chuông rung, có 21 lần nhắc tới chủ điểm Giáng sinh, được cho là giúp người nghe cảm thấy vui tươi, hạnh phúc “ngay tắp lự”.

Công thức cho ca khúc Giáng sinh hoàn hảo được đưa ra bởi tiến sĩ Joe Bennett, một nhà nghiên cứu âm nhạc tại trường nhạc Boston Conservatory ở thành phố Boston, Mỹ.

Tiến sĩ Joe Bennett cho biết: “Không có một công thức đơn giản cho một ca khúc thành công, trong quá trình sáng tác, các nhạc sĩ sẽ kết hợp cả kinh nghiệm bản thân, lẫn tài năng viết nhạc”.

Tiến sĩ Joe đã nghiên cứu lời ca, nhịp điệu, nốt nhạc và giọng hát của 200 ca khúc Giáng sinh, để từ đó tìm ra phong cách hát và những dạng thức ca khúc dễ trở thành bản hit đình đám, ăn khách trong mùa Giáng sinh.

Nghiên cứu của tiến sĩ Joe cũng phát hiện ra rằng những ca khúc nói về ông già Noel, tuyết, gia đình, sự yên bình, tình yêu, và có đệm thêm tiếng chuông rung rất dễ tạo được thiện cảm trong người nghe.

Tiến sĩ Joe thậm chí phát hiện ra rằng một ca khúc sử dụng cung đô trưởng hoặc cung la trưởng, với nhịp độ trung bình ở mức 115 “beat”/phút và sử dụng nhịp 4/4 sẽ giúp ca khúc ấy đi vào lòng người nghe dễ hơn nhiều.

Ca khúc mà tiến sĩ Joe vừa sáng tác - “Love’s Not Just For Christmas” - chính là một ví dụ minh họa khi ông sử dụng tất cả những chi tiết kể trên.

Phần lời của ca khúc “Love’s Not Just For Christmas” có nội dung như sau: Em để quà thật đầy vào chiếc tất của anh. Rót cà phê vào chiếc cốc Giáng sinh. Lũ trẻ hát vang. Tiếng chuông rung lên. Mọi thứ thật yên bình. Một chút Giáng sinh cho những gì xứng đáng. Cả thế giới mỉm cười. Chỉ còn tình yêu trong hơi thở. Tuyết rơi nhanh. Hãy nhận quà.

Giáng sinh. Bọc quà và tặng quà. Giáng sinh. Dù ta đang trải qua thời khắc. Nhưng hãy để tháng 12 kéo dài mãi mãi. Giáng sinh. Yêu nhau đi. Một câu thần chú dành cho hai ta. Hãy để tháng 12 kéo dài mãi mãi. Bởi tình yêu không chỉ dành cho Giáng sinh.

Em để nhiều kim tuyến trên cành thông. Mua gà tây và kem ngon. Nhánh tầm gửi của em treo lên trong niềm hy vọng về một nụ hôn. Tuyết rơi nhanh. Hãy đến nhận quà… Tất cả những gì anh ước nguyện cho Giáng sinh đều ở ngay ngoài cửa kia. Gia đình, bạn bè, tất cả những ai anh cần có đều đã ở đây…

Dù là một ca khúc được sáng tác tuân thủ theo công thức, nhưng tiến sĩ Joe và các cộng sự vẫn hy vọng rằng mình đã tạo ra được một ca khúc khiến người nghe yêu thích và tìm nghe không chỉ trong mùa Giáng sinh này, mà còn với những mùa Giáng sinh tiếp theo.

MV “Love’s Not Just For Christmas” được thể hiện bởi dàn đồng ca London Community Gospel Choir, và họ sẽ biểu diễn trực tiếp tại các trung tâm mua sắm trên khắp nước Anh trong mùa Giáng sinh này, để đem lại niềm vui bất ngờ cho những người đi mua sắm.

Top 10 ca khúc Giáng sinh đình đám nhất mọi thời đại

1. All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

2. Last Christmas - Wham!

3. Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl) - The Pogues

4. Merry Christmas Everyone - Shakin' Stevens

5. It's the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams

6. Do They Know It's Christmas? - Band Aid

7. It's Beginning To Look A Lot Like Christmas - Michael Bublė

8. I Wish It Could Be Christmas Everyday - Wizzard

9. Step Into Christmas - Elton John

10. Wonderful Christmas time - Paul McCartney