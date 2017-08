Báo động tình trạng ngộ độc khi sử dụng thuốc thảo dược cho trẻ

Liên tiếp tháng 6 và tháng 7 năm 2017, hàng loạt vụ ngộ độc thuốc cam thảo dược của trẻ em được đưa tin, nhiều cháu bé nhập viện tại các khoa cấp cứu, khoa thận do nhiễm độc nặng. Như Dân trí đã thông tin, tại khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương), trong tháng 6 đã có 8 trường hợp trẻ nhập viện với những biểu hiện rối loạn nặng về thần kinh và tiêu hóa do sử dụng thuốc cam. Mỗi năm tại BV xác nhận hàng trường hợp trẻ em ngộ độc chì từ thuốc cam do người lớn nghĩ thuốc cam là lành.

Hiểm họa tiềm ẩn từ ngộ độc mạn tính thảo dược không chuẩn hóa cho trẻ

Thảo dược chưa chuẩn hóa có rất nhiều loại từ những loại không xác định được nguồn gốc rõ ràng, tới những loại thảo dược có nguồn gốc nhưng tiêu chuẩn không đảm bảo nên trong thành phần vẫn còn chứa các độc tố, phổ biến nhất là kim loại nặng như chì, asen. Một vấn đề khác với thảo dược chưa chuẩn hóa đó là hoạt chất trong thảo dược thường không đảm bảo và không đồng đều, thậm chí có những loại dược liệu từ Trung Quốc hoàn toàn không có hoạt chất khi được đưa vào sản xuất tại Việt Nam. Và đương nhiên, với những loại thảo dược chưa chuẩn hóa như trên, khi sử dụng cho trẻ em chỉ có thể có hại, chứ không hề có hiệu quả điều trị bệnh.

Theo các chuyên gia, các loại thảo dược chưa chuẩn hóa có thể có hại trên nhiều cơ quan, đặc biệt là với trẻ nhỏ như sau:

Đối với hệ thần kinh: kim loại nặng như chì, asen gây phá hủy hệ thần kinh, làm giảm khả năng phản xạ của cơ thể, đôi khi gây kích động khó kiểm soát, giảm trí tuệ.

Đối với hệ tim mạch: tích lũy dần trong cơ thể có thể gây suy mạch, tắc mạch, gây các bệnh lý tim mạch mạn tính.

Đối với gan, thận: đây là hai bộ phận thải trừ độc tố chủ yếu của cơ thể, khi thường xuyên phải đối mặt với lượng độc tố lớn từ các chế phẩm thảo dược chưa chuẩn hóa, cơ quan này có xu hướng làm việc quá nhiều, có thể gây tổn thương tế bào gan thận, gây suy gan, suy thận.

Tác hại khác: những loại dược liệu chứa các mầm bệnh như các loại vi sinh vật, vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật… có thể gây một số bệnh nhiễm trùng tiêu hóa, làm suy giảm miễn dịch cơ thể.

Lời khuyên của chuyên gia về sử dụng thảo dược cho trẻ em

Các chế phẩm sử dụng cho trẻ em thường được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn cao hơn so với chế phẩm cho người lớn, đặc biệt là giới hạn hàm lượng độc tố. Sản phẩm thảo dược cũng giống như vậy, chính vì thế, các chuyên gia khuyên các bậc phụ huynh cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc thảo dược cho trẻ. Sau đây là lời khuyên của DS. Trần Thị Thúy, một trong những người đang công tác trong lĩnh vực thảo dược cho trẻ em hiện nay.

• Chỉ lựa chọn sản phẩm thảo dược có nguồn gốc rõ ràng.

• Chỉ lựa chọn sản phẩm thảo dược chuẩn hóa từ các nhà cung cấp uy tín.

• Kiểm tra tiêu chuẩn sản xuất của nhà cung cấp sản phẩm, nên ưu tiên lựa chọn những nhà cung cấp sản phẩm có tiêu chuẩn cao, nghiêm ngặt hàng đầu trên thế giới như tiêu chuẩn sản xuất cGMP do FDA Hoa Kỳ cấp.

• Không lựa chọn các sản phẩm thảo dược chỉ theo truyền miệng mà không có đăng ký với Bộ Y Tế.

• Thảo dược chuẩn hóa châu Âu là một trong những xu hướng mới trong chăm sóc sức khỏe trẻ em tại châu Âu và trên thế giới. Đây cũng là một trong những giải pháp mang tính đột phá về tính hiệu quả và an toàn cho trẻ em tại Việt Nam trong thời gian gần đây, hiện nay được nhiều chuyên gia và phụ huynh tin tưởng sử dụng.

Điều quan trọng nhất trong chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là các bà mẹ phải lựa chọn được những chế phẩm thực sự an toàn với tiêu chuẩn cao, có hiệu quả thiết thực với bé. Các mẹ cũng nên tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi quyết định sử dụng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho bé. Thảo dược chuẩn hóa châu Âu chuyên dùng cho trẻ nhỏ là một lựa chọn mới hứa hẹn góp phần giảm bớt tình trạng ngộ độc thảo dược ở trẻ.

Để tìm hiểu chi tiết về Thảo dược chuẩn hóa châu Âu, chuyên biệt chăm sóc bé yêu, độc giả có thể truy cập website: http://pharmalife.delap.vn/tin-tuc-su-kien/ hoặc gọi điện tới hotline Tổng đài tư vấn sử dụng thảo dược chuẩn hóa an toàn cho trẻ 1800 8070.