"Yêu" cuồng nhiệt sau uống rượu, hiểm họa khôn lường bà vợ nào cũng phải biết để ngăn chồng

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng ảnh hưởng của bia, rượu đối với đời sống tình dục của nam và nữ thì hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt về phản ứng của nam và nữ đối với tác động của bia, rượu hoàn toàn là do kết quả của những đặc tính thể chất cũng như xã hội.

Mức độ thường xuyên cũng như lượng bia, rượu được tiêu thụ có ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục của người đàn ông, đó là điều mà ai cũng biết.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra những tác động tiêu cực của rượu bia với người đàn ông:

1. Rối loạn chức năng tình dục

Các bác sĩ cho rằng, sau khi uống bia rượu, thần kinh trung ương sẽ bị kích thích, não cũng bị rơi vào trạng thái say mơ màng, cơ quan sinh dục giảm đi sự nhạy cảm, nếu "yêu" lúc này là hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

Việc quan hệ tình dục sau khi uống rượu say là nguyên nhân dẫn đến rối loạn chức năng tình dục, xuất tinh sớm và các vấn đề về sinh lý khác.

Trong quá trình này, chất lượng tinh trùng có thể bị ảnh hưởng, số lượng giảm và nếu thụ thai sẽ gây nguy hiểm cho thế hệ tương lai.

“Yêu” sau khi uống rượu gây nên những hiểm họa khó ngờ

2. Gãy "cậu nhỏ"

Anh Nguyễn Việt Long (Linh Đàm, Hà Nội) đến bây giờ còn hãi hùng khi nhớ đến "tai nạn" nhớ đời dịp Tết Nguyên Đán đầu năm 2017. Mới mùng 4 Tết anh đã phải nhập viện trong tình trạng vỡ vật hang (gãy dương vật) khi đang quan hệ tình dục.

Được biết, sau khi uống rượu cùng người thân, hai vợ chồng vẫn quan hệ tình dục. Do không tỉnh táo nên người chồng "yêu" hơi quá đà và xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu, anh được chỉ định mổ ngay lập tức. Các bác sĩ đã lấy máu tụ, băng ép, phẫu thuật dấu sẹo, phục hồi dương vật…

Sau một ngày nằm viện, anh Long được các bác sĩ cho xuất viện về điều trị ngoại trú. Anh cũng được các bác sĩ khuyến cáo, khi say rượu hoặc trong tình trạng dùng các chất kích thích nên hạn chế quan hệ tình dục, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

3. Liệt dương

Hiện tượng liệt dương do quan hệ sau khi uống rượu, được các bác sĩ phân tích: “Lúc con người ta say, rượu đang đi hết các cơ bắp giúp khí huyết lưu thông, đưa máu đi đến nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có “cậu nhỏ” nên có hiện tượng cường dương. Đây là giai đoạn hưng phấn do rượu. Nếu cơ thể quen với việc cường dương do rượu đưa máu xuống dương vật, thì khi không uống rượu, máu sẽ không dễ dàng đến dương vật nữa. Lúc đó cơ thể đã quen với việc phải có rượu mới đưa máu đi đến “cậu nhỏ”. Và đến một lúc nào đó, rượu không còn giá trị vì lúc đó khí huyết của cơ thể đã hư, thận âm thận dương đều đã kém, cơ thể đã “chai” với rượu. Lúc đó, bệnh nhân sẽ liệt dương vĩnh viễn”.

Hiện nay, không ít nam nhi muốn tăng cường bản lĩnh đàn ông của mình nên ra sức lùng sục các loại rượu ngâm có tác dụng bổ thận tráng dương, chưa qua một kiểm nghiệm khoa học nào.

Tuy nhiên, hậu quả ngược lại là liệt dương thì ít khi được các “nạn nhân” công khai. Do đó, trước khi tìm đến một bài thuốc bổ thận tráng dương nào, cánh đàn ông nên bớt chút thời gian tìm hiểu, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

4. Tác động của bia, rượu đến testosterone ở nam giới

Hiện nay, các nhà nghiên cứu vẫn còn đang tiếp tục tranh luận về ảnh hưởng của bia, rượu đối với testosterone. Cho dù đã xác định hay chưa thì nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng lượng testosterone ở những người uống bia, rượu thường xuyên cũng như những người uống bia, rượu trong một chừng mực nhất định luôn bị giảm.

Nghiện rượu còn làm giảm lượng tinh trùng. Tuy nhiên, với những người uống rượu không thường xuyên, lượng testosterone sẽ trở lại bình thường sau khi tỉnh rượu bởi vì lượng bia, rượu vừa đủ sẽ không gây ra sự suy giảm testosterone.

Trên thực tế, các bác sĩ cho rằng uống một chút rượu làm tăng nhiệt độ cơ thể, sẽ tạo cảm hứng "yêu đương" tốt hơn. Nhưng quá lạm dụng rượu thì bạn lại đang bị rơi vào trạng thái ngược lại.

Cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe sau khi uống rượu chính là đi ngủ hoặc nằm nghỉ ngơi thư giãn, hạn chế tối đa việc tìm kiếm cảm xúc bằng cách "yêu" nguy hiểm này.

Để một cuộc "yêu" trở nên hoàn hảo, các bác sĩ cho rằng tốt nhất bạn nên nghỉ ngơi để "tan" rượu. Việc hiểu rõ nhu cầu của phụ nữ cũng giúp đời sống "gối chăn" của bạn thêm thuận lợi.

Các chuyên gia bật mí, phụ nữ thường thích "yêu" trong bóng tối, bởi họ muốn tự tin thể hiện mà không lo bị nhìn thấy, hoặc che đậy một số nhược điểm trên cơ thể.

Theo Lily

Gia đình và Xã hội