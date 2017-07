Hoa hậu Hương Giang vui đùa cùng con gái Tiểu Panda năng động

Khi được hỏi về bí quyết chăm con, Hương Giang chỉ cười: “Trước tới giờ, tôi chưa bao giờ phải lo lắng về cân nặng của con. Tôi quan niệm nuôi con là để khỏe mạnh dài lâu chứ không phải để so kè mức cân nặng với con nhà hàng xóm mỗi tháng”.

Con tròn trịa, bụ bẫm không biết từ bao giờ đã trở thành tiêu chuẩn xét nét tài nuôi con của các mẹ. Nhiều mẹ xem cân nặng là nỗi ám ảnh lớn trong việc chăm sóc con vì xung quanh ai cũng cho rằng trẻ mũm mĩm thì mới khỏe mạnh. Chia sẻ về vấn đề này, Hương Giang cho rằng, việc nuôi con không nên quá áp lực. Tuy mỗi đứa trẻ đều là vật báu của cả gia đình, được bố mẹ, ông bà, họ hàng dành cho những điều tốt đẹp nhất nhưng không vì vậy mà họ có quyền quyết định sự phát triển của con. Mỗi đứa trẻ đều có biểu đồ phát triển riêng và cần được mọi người tôn trọng.

Một ngày của Hương Giang bắt đầu lúc 6h15. Mẹ và bé Tiểu Panda cùng nhau vận động và tập thể dục chào buổi sáng. Hương Giang cho rằng phụ nữ có con sẽ gắn các cột mốc cuộc đời với sự phát triển của con trẻ. “Đối với tôi, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, là tình yêu duy nhất vô điều kiện trên thế giới này”.

Tuy nhiên, Hương Giang cũng hiểu rằng, con là một cá thể độc lập cần được tôn trọng sự phát triển, mình không thể tùy ý áp đặt, chỉ có thể giúp con được phát triển thể chất, tính cách, suy nghĩ một cách tự nhiên nhất. Chính vì vậy, Hương Giang luôn tìm cách hướng dẫn để con biết làm một việc nào đó rồi sau đó con sẽ tự thực hiện. Cách làm này sẽ giúp con được làm điều mình muốn và hình thành thói quen chủ động trong cuộc sống.

Hương Giang quan niệm con được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của mình ngay từ những năm tháng đầu đời để có thể phát triển khỏe mạnh dài lâu. Tuy vậy, ở mỗi bữa ăn, hoa hậu chỉ tìm cách khuyến khích con ăn chứ không ép uổng. Mỗi ngày sau khi vận động bên ngoài về, Tiểu Panda đều uống rất nhiều nước, ăn khỏe đủ nhóm thức ăn mà chẳng cần ai giục giã, vỗ về.

Để bé Tiểu Panda phát triển khỏe mạnh dài lâu, Hương Giang chú trọng chất dinh dưỡng vừa đủ trong mỗi khẩu phần ăn của con. Biết rằng chất đạm rất tốt và thường được các mẹ khác dùng để tẩm bổ cho con, tuy nhiên, theo Hương Giang, hàm lượng và chất lượng đạm phải cân đối với nhu cầu theo từng độ tuổi, nhất là dinh dưỡng phải hài hòa với mức độ mà con tiêu hao qua vận động mỗi ngày.

Hương Giang rất chú trọng vào việc bé sẽ tăng cân khỏe mạnh nên không bao giờ ép con quá nhiều hay hạn chế sức ăn, cho con ăn đúng hàm lượng dinh dưỡng phù hợp, đặc biệt là chất đạm. Ở tầm tuổi này Tiểu Panda cũng ra bên ngoài tiếp xúc nhiều, dễ bị lây ốm từ bạn bè nên bà mẹ Hoa hậu cho biết cũng phải cố gắng tăng cường sức đề kháng cho bé bằng cách cho con ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, ăn các món cung cấp lợi khuẩn và lựa chọn loại Đạm Chất Lượng tối ưu cho con.

Quan niệm của Hương Giang về việc phát triển sức khỏe trẻ nhỏ lâu dài: tăng cân khỏe mạnh, sức đề kháng khỏe và tiêu hóa khỏe mạnh - 3 yếu tố chính cho sự phát triển dài lâu của trẻ nhỏ. Hương Giang cho rằng với những bà mẹ bận rộn chỉ cần nhớ 3 yếu tố cốt lõi này để nuôi con vui khỏe và việc chăm con cũng không còn quá áp lực.

