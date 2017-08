Chuyện những gã đàn ông hay đánh vợ dù vẫn rất yêu

Sống với nhau 10 năm, Huỳnh - chồng Phương rất yêu và chăm sóc gia đình, vợ là số 1, cái gì dù to, nhỏ đều bàn với vợ, nhưng Huỳnh rất nóng tính. Chỉ có va chạm mâu thuẫn nhỏ với nhau nhưng Huỳnh có thể chửi mắng Phương một cách thậm tệ.

Những lúc như thế Phương không bao giờ nói gì - im lặng, vì vậy chỉ sau khi chửi cho sướng mồm khoảng mấy phút thì Huỳnh lại xin lỗi, thề thốt đủ điều và nói là sẽ rút kinh nghiệm. Điều này diễn ra đã mấy năm nay rồi.

Nhưng khoảng 1 tháng trước, khi cả nhà cùng đi chơi, Huỳnh bảo Phương cởi giầy cho con không cho nó đứng trên ghế ô tô sợ xước da nhưng Phương lười và nghĩ là đế giày mềm không thể xước được nên không tháo. Thế là lúc ô tô vào gara Huỳnh lấy giầy của con ném vào mặt khiến Phương sa sẩm cả mặt mày.

Uất quá, Phương chửi Huỳnh mấy câu rồi bế con xuống phòng dành cho khách ngủ, khoá cửa phòng. Một lúc sau Huỳnh xuống đập cửa nhưng Phương nhất quyết không mở.

Huỳnh liền tắt nguồn điện của phòng, điều hoà không chạy được, sợ con nóng mình đành phải mở cửa, ngay lập tức Huỳnh xông vào túm tóc và tát Phương, nói là không được phép ngủ riêng và lôi Phương lên phòng, bóp cổ, chỉ đến khi đứa con lớn của Phương khóc xin bố thì Huỳnh mới buông ra.

Sau đó, Phương không nói gì chỉ tập trung hát ru con ngủ. Khi con ngủ Huỳnh lại quỳ xuống xin lỗi và cầu xin Phương tha thứ. Phương đồng ý nhưng vẫn cảm thấy đau đớn.

Ảnh minh họa

Cùng cảnh ngộ của Phương, Hải năm nay 23 tuổi, vừa kết hôn được một thời gian và đang mang bầu. Hải cảm thấy vô cùng bế tắc và tuyệt vọng vì người chồng vũ phu.

Hải và chồng yêu nhau gần 3 năm mới kết hôn. Hồi đó, Hải còn quá trẻ vừa tốt nghiệp ra trường, còn Hùng hơn Hải 7 tuổi, là người từng trải và có kinh nghiệm trong cuộc sống.

Từ lúc yêu nhau Hùng đã là người đa nghi, hay ghen tuông và không ít lần làm Hải buồn phiền vì điều này. Mỗi lần ghen tuông là Hùng không làm chủ được bản thân, Hùng đánh đập, chửi bới Hải rồi sau đó lại xin lỗi, làm lành. Nhưng trong thâm tâm Hùng luôn đề phòng, dò xét Hải.

Nhưng Hải biết, tính cách Hùng là vậy, với ai Hùng cũng như vậy chứ không chỉ riêng Hải. Lấy nhau rồi Hùng vẫn không thay đổi.

Trước khi yêu Hùng, Hải có mối tình đầu với một cậu bạn cùng lớp nhưng họ đã chia tay trước khi gặp Hùng. Tuy nhiên, Hùng vẫn luôn lấy cớ này để ghen tuông, chửi bới Hải là kẻ hư hỏng, chửi bố mẹ Hải không biết dạy dỗ con.

Ngay đêm tân hôn, chỉ vì một số điện thoại lạ của người lái taxi gọi nhỡ vào máy Hải (vì trước đó Hải có nhờ người gọi taxi quen để chở bạn về đám cưới) Hùng đã đánh cô trước mặt anh em họ hàng nhà anh và chửi Hải lăng nhăng với người lái taxi.

Tiếp đó là những chuỗi ngày Hùng sỉ nhục, lăng mạ Hải. Hải đã từng nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến con cô lại tiếp tục cố gắng. Tuy nhiên, Hải không tránh khỏi cảm giấc bế tắc.

Rát nhiều người lỡ lấy chồng vũ phu giống Hải và Phương, dù cả hai đến với nhay vì tình yêu. Tuy chồng không ngoại tình nhưng cuộc sống hôn nhân như địa ngục đẩy họ đến bế tắc và kết cục ly hôn là dễ nhận thấy với hai cuộc hôn nhân trên.

Vậy dấu hiệu nào giúp chị em nhận biết người đàn ông vũ phu để họ có sự lựa chọn đúng đắn trong hôn nhân?

Quá ích kỷ, tính chiếm hữu cao

Khi bạn và người ấy mới quen nhau, người ấy thường xuyên ghen tuông và kiểm soát bạn chặt chẽ như liên tục gọi điện, nhắn tin xem bạn đang ở đâu, với ai, luôn bắt bạn phải làm theo ý thích của họ.

Đừng nhầm lẫn đây là biểu hiện của tình yêu. Thực chất, đây chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ và muốn xem bạn là "vật sở hữu". Chính vì thế họ sẽ không ngại dùng bạo lực để kiểm soát bạn.

Hay chửi thề

Hơi một chút là chàng chửi thề và văng tục. Bạn nghĩ rằng đó là thói quen của đàn ông và ai cũng như thế? Không phải. Người đàn ông lịch sự sẽ không có thói quen như vậy. Việc anh ta hay chửi thề chỉ chứng tỏ anh ta là một người nóng nảy thiếu kiềm chế và rất lỗ mãng. Nếu bạn làm gì phiền lòng chàng, có thể bạn sẽ phải lắng nghe những lời nói còn hơn cả “hàng tôm hàng cá” thốt ra từ miệng một người đàn ông. Bạn có chịu được người chồng như vậy?

Thường xuyên đổ lỗi

Hãy thử quan sát xem liệu anh ấy có phải là người hay đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác hay không.

Ví dụ như thường xuyên trách xã hội nếu anh ấy bị thất nghiệp hay mỗi khi anh ấy cư xử thô lỗ, trở nên hung dữ hoặc khi cãi nhau, anh ấy lỡ lời với bạn thì anh ấy sẽ luôn trách rằng: “Tại em mà anh mới cư xử như vậy!”

Bạn cảm thấy như bạn là người phải chịu trách nhiệm cho mọi cảm xúc của anh ấy, mọi hành động sai trái của anh ấy.

Hay say xỉn

Anh ấy thường xuyên uống say và nhậu nhẹt be bét. Rượu đã trở thành một phần không thể thiếu của anh ta. Xin nhắc bạn rằng, giữa rượu bia và đánh vợ là con đường rất gần nhau. Khi say đàn ông có thể làm tất cả. Do đó, nếu thấy người yêu của mình thường xuyên mất kiểm soát khi say xỉn thì hãy cẩn trọng, chàng có thể sẽ trở thành một người chồng vũ phu sau này.

Đập phá đồ đạc khi tức giận

Anh ấy có xu hướng hất tung mọi thứ trước mặt khi tức giận như ném điện thoại, đập phá bàn ghế, hay thậm chí là tự dộng tay chân vào tường.

Chưa kể, sau khi gây ra những hành động này, anh ấy thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho bạn đã làm anh ấy tổn thương và tức giận như thế nào.

Nhưng thực chất việc “tàn phá” mọi thứ như vậy chỉ chứng tỏ anh ấy là người không thể kềm chế cơn giận của mình, có xu hướng trút hết cảm xúc vào những thứ xung quanh.

Bạn hãy thử nghĩ mà xem, có thể lúc này anh ấy đập bàn, đập ghế nhưng sẽ tới một lúc nào đó, người nhận sự bạo lực của anh ấy chính là bạn đấy.

Không tôn trọng phụ nữ

Bạn thấy thái độ của anh ấy với phụ nữ luôn khinh thường và không có gì tôn trọng. Anh ta về nhà luôn coi mẹ và chị gái không ra gì. Trong những câu chuyện, bạn thấy anh ấy nói về phụ nữ như những đồ chơi hay vật qua đường và không dành cho những lời nói có văn hóa. Vậy thì đó cũng chính là tương lai ảm đạm của bạn nếu như lấy phải chàng. Có thể dù giờ anh ta yêu và chiều chuộng bạn nhưng tương lai chẳng ai nói trước được là khi bực mình lên anh ấy lại không đối xử với bạn như những người phụ nữ khác.

Theo Lily

Gia đình và Xã hội