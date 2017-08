Trẻ nên học tiếng Anh từ độ tuổi nào?

Có hàng nghìn nỗi băn khoăn của các bậc phụ huynh xoay quanh việc học ngoại ngữ cho trẻ. Phần đông gia đình lựa chọn cho con tham gia các lớp học ngoại ngữ từ rất sớm, cũng có những cha mẹ lại mời giáo viên người nước ngoài đến nhà để con học theo nhóm, hoặc tự dạy tiếng Anh cho con tại nhà. Tuy nhiên, dù lựa chọn hình thức học nào, con trẻ cũng cần được rèn luyện tiếng Anh hàng ngày và có sự hỗ trợ của phụ huynh.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, độ tuổi được coi là tuổi “vàng” cho bé học ngoại ngữ là giai đoạn từ 5 đến 7 tuổi, khi bé đã hoàn thiện cơ bản ngôn ngữ mẹ đẻ và chưa quên phương pháp tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên này. Tất nhiên, khả năng ngôn ngữ của mỗi trẻ là khác nhau và cần tiếp xúc nhiều với trẻ để tìm được phương thức phù hợp nhất. Như vậy, không phải trẻ càng học ngoại ngữ sớm càng tốt, mà quan trọng là tính phù hợp dành cho trẻ.

Đây là vấn đề đầu tiên được đề cập trong cuốn “Cẩm nang học tiếng Anh tại nhà cùng con” do các chuyên gia tiếng Anh Hội đồng Anh biên soạn. Với những thông tin đã được kiểm chứng, các bậc cha mẹ có thể tìm thấy trong cuốn cẩm nang này độ tuổi phù hợp nhất cho con và bớt đi những lo lắng về việc cho con tiếp xúc với ngoại ngữ quá sớm hay quá muộn.

Phương pháp học ngoại ngữ tại nhà cùng con

Từ việc tìm hiểu độ tuổi phù hợp nhất cho trẻ, các chuyên gia hướng dẫn một số cách học ngoại ngữ tại nhà cùng con trong cuốn cẩm nang này. Trẻ nhỏ có thể ghi nhớ rất nhanh nhưng cũng quên đi rất nhanh các kiến thức nếu không được ôn luyện liên tục. Việc học ngoại ngữ của trẻ sẽ không thể đạt hiệu quả cao nhất nếu như không có thêm sự tham gia từ cha mẹ. Những mối lo lắng khi tiếng Anh của cha mẹ không hoàn hảo có thể khắc phục bởi những hoạt động gợi ý từ chuyên gia Hội đồng Anh. Thông qua đó, phụ huynh sẽ giúp con xây dựng sự tự tin khi nói chuyện bằng một ngôn ngữ khác cũng như việc vận dụng tiếng Anh toàn cầu trong cuộc sống ngày nay.

Việc học tiếng Anh ở trẻ hoàn toàn khác với người lớn, bởi vậy cha mẹ không nên áp đặt cách học của mình với trẻ mà nên linh hoạt cùng con. Cẩm nang “học tiếng Anh tại nhà cùng con” được biên soạn bởi các chuyên gia Hội đồng Anh – những người có 80 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh trên toàn cầu cũng như 25 năm làm việc tại Việt Nam. Hội đồng Anh hy vọng phụ huynh sẽ tìm thấy những “chiến thuật” để đồng hành cùng con trên hành trình chinh phục tiếng Anh và giúp con tự tin bước ra thế giới.

Cấm nang "học tiếng Anh tại nhà cùng con" sẽ ra mắt vào tháng 9 tới đây.

