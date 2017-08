Các khóa học tiếng Anh không thể bỏ qua cho trẻ trước năm học mới

1. KHÓA LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI THI (Exam skills và Cambridge test preparation)

Trẻ được tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Việc học ngoại ngữ ở độ tuổi vỡ lòng và làm quen với chương trình luyện thi sẽ giúp các em tự tin vượt trội ở mọi môi trường, có cơ hội tiếp cận những chương trình học tiến bộ nhất cũng như thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Đồng tình với điều đó, cô Alexis Humphreys - giám đốc học vụ tại Apollo English Lê Đại Hành đã có thêm những chia sẻ về khóa Luyện kĩ năng làm bài thi như sau: Tại Apollo English Junior, chúng tôi thiết kế khóa “Luyện kỹ năng làm bài thi” mà cụ thể là chương trình Luyện thi Cambridge, IELTS nhằm giúp các học sinh bước vào các cuộc thi với tâm thế “Tự tin vững vàng - Sẵn sàng bứt phá”.

Trong khóa học, chúng tôi đi sâu vào việc thực hành các kỹ năng gồm: nghe, nói, đọc, viết; tìm hiểu các loại câu hỏi phổ biến; luyện tập kĩ thuật làm bài theo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, các em sẽ được học thêm kỹ năng bổ trợ và tham gia các bài thi thử Cambridge, IELTS. Khóa học sẽ tập trung hệ thống lại toàn bộ kiến thức, kĩ năng, xây dựng tâm lý vững vàng, giảm tải áp lực học tập, nâng cao khả năng và sự tự tin của học sinh để chinh phục mọi kỳ thi tiếng Anh quốc tế.

2. KHÓA LUYỆN NGỮ ÂM (Phonics và Pronunciation)

Lớp ngữ âm là một trong những lớp yêu thích của thầy Mark tại Apollo English, thầy đã tổ chức rất nhiều hoạt động trong lớp học để học sinh phát âm chuẩn. Theo kinh nghiệm có được, thầy Mark trao đổi với chúng tôi về giá trị của khóa Luyện ngữ âm rằng: “Đối với học sinh ở độ tuổi mẫu giáo, xuất phát điểm tiếng Anh và tiếng Việt không chênh lệch quá nhiều bởi tất cả các em đều đang trong giai đoạn lắng nghe - bắt chước - ghi nhớ ngôn ngữ. Thấu hiểu được điều này, các giáo viên đã thiết kế khóa “Luyện ngữ âm” để cải thiện khả năng nghe, phát âm, đánh vần và nói cho các học sinh. Tùy theo trình độ mà các em sẽ được dạy cách phát âm và đánh vần từ đơn giản đến phức tạp. Lợi thế của khóa học vỡ lòng này là giúp các em phát âm những âm khó đối học sinh Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc nhận diện chữ cái, âm và từ sẽ từng bước cải thiện kỹ năng này, giúp học sinh tiếp thu tiếng Anh một cách tối ưu."

Khóa “Luyện ngữ âm” không nặng về sách vở mà hoàn toàn tập trung vào sự tương tác giữa học viên và giáo viên. Đây cũng là cách giúp các em tăng thêm hứng khởi trước thềm năm học mới và đạt kết quả tốt nhất trong suốt năm học.

3. KHÓA HỌC NGỮ PHÁP VÀ LUYỆN NÓI (Grammar và Speaking)

Làm việc tại Apollo Bàu Cát, cô MaryKate vô cùng yêu quý các học sinh của mình và nỗ lực để các học sinh nói tiếng Anh thật chuẩn và tự nhiên. Cô MaryKate đã có những đánh giá rất rõ về quá trình luyện ngữ pháp và luyện nói: “Nếu việc học tiếng Anh như xây một ngôi nhà thì ngữ pháp chính là hệ thống cột chống và từ vựng là các viên gạch làm nên ngôi nhà đó. Ví von như vậy để chúng ta thấy được ngữ pháp quan trọng như thế nào.

Khóa “Học ngữ pháp” tập trung vào việc rèn luyện khả năng ứng dụng cấu trúc câu chuẩn xác và tự nhiên như người bản xứ. Sau khóa học các em có thể phân biệt và sử dụng thành thạo các dạng: To be, Have/Has got, There is/There are… hay ghi nhớ các cách dùng thì, đại từ, đại từ sở hữu trong câu, hoặc sử dụng danh động từ và động từ nguyên mẫu.

Với khóa “Luyện nói” (Speaking), các em sẽ không phải ngụp lặn trong hàng trăm quy tắc hay công thức. Thay vào đó là hệ thống ngữ pháp được lồng ghép trong các hoạt động thú vị và môi trường tương tác 100% tiếng Anh. Nếu khi làm bài viết, học sinh cần thời gian để suy nghĩ, phân tích thì với khóa Speaking, chúng tôi loại bỏ khoảng thời gian đó trong quá trình nói của học sinh, nhằm tăng cường khả năng tư duy bằng tiếng Anh qua các hoạt động nhóm trong lớp, nâng cao khả năng phát âm và ngữ điệu khi nói.”

Chương trình này sẽ không chỉ giúp khả năng giao tiếp trôi chảy và lưu loát mà còn giúp các em không còn cảm thấy áp lực hay nhàm chán khi học tiếng Anh.

4. KHÓA HỌC TIẾNG ANH QUA MÔN HỌC - LETS™ (Learning English Through Subjects)

Khóa “Học tiếng Anh qua môn học LETS™” giúp học viên tiếp thu tiếng Anh một cách trực quan và thực tế nhất thông qua các môn học như Toán, Khoa học, Họa, Địa lý, Yoga… Học viên được khơi gợi sự ham học hỏi bằng việc tham gia các hoạt động trên lớp với nhiều chủ đề đa dạng trong môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài. Khóa học sẽ giúp các em hình thành sự hiểu biết về thế giới xung quanh một cách tự nhiên đầy hứng khởi, thêm tự tin khi bắt đầu năm học mới.

Với các khóa Luyện Tiếng Anh Đặc Biệt (Special Course), Apollo English Junior tiếp tục khẳng định vị thế của Tổ chức Giáo dục & Đào tạo hàng đầu Việt Nam, với cam kết mang đến những trải nghiệm học tập tốt nhất nhằm giúp học viên phát triển bản thân, mở rộng tầm nhìn và đạt được thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống.

