Top 5 kênh Youtube bổ ích giúp bé học tiếng Anh hiệu quả

Dưới đây là 5 kênh YouTube dạy tiếng Anh bổ ích cho trẻ:

Kid’s Tivi

Hơn 3,5 triệu lượt người đăng ký theo dõi là con số đủ để chứng minh Kid’s Tivi được trẻ yêu và người lớn khắp thế giới tin tưởng. Hàng nghìn video dễ thương được thiết kế gần gũi như những người bạn sẽ giúp trẻ học tiếng Anh từ căn bản: bảng chữ cái, số, con vật cho đến các bài hát, câu chuyện…

Ngoài ra, nội dung của các video này đều mang tính nhân văn và lành mạnh, nên cha mẹ có thể yên tâm cho con xem mà không phải thấp thỏm lo lắng ảnh hưởng không tốt đến nhân cách trẻ.

Dream English Kids

Đây là kênh lý tưởng cho các em nhỏ thích âm nhạc, yêu ca hát. Các câu chuyện hình học, màu sắc, động vật… đều được lồng ghép trong những bài hát vui vẻ, được hướng dẫn bởi anh chàng yêu trẻ con Matt.

Ca khúc trên kênh này đều có vần điệu dễ nhớ, các trò chơi dễ bắt chước nên phù hợp với trẻ em nói chung, trẻ mẫu giáo thậm chí trẻ cần giáo dục đặc biệt, trẻ tự kỷ… Qua hướng dẫn của Matt, các bé sẽ luyện được vốn từ, cách phát âm chuẩn.

HooplaKidz

Ngoài dạy tiếng Anh qua âm nhạc, bài học theo chủ điểm, kênh này còn dạy trẻ cách hành xử đúng đắn, tạo lập thói quen, nền đạo đức tốt. Hình ảnh tươi sáng, đẹp của kênh là điểm cộng giúp trẻ thẩm thấu kiến thức tốt hơn.

HooplaKidz cũng thu hút một lượng người theo dõi khổng lồ (hơn 2 triệu). Kênh này giúp các em nhỏ dưới 6 tuổi học tiếng Anh bằng hệ thống video với nhân vật đinh như Annie, Ben và Mango, khiến trẻ thấy như chơi cùng bạn bè.

Appu Series

Nếu muốn cùng con thưởng thức tiếng Anh với nhiều hình thức thì Appu Series là lựa chọn khó bỏ qua. Kênh này gồm một loạt video hoạt hình và cả hoạt cảnh do người thật đóng với tình tiết lôi cuốn, dễ đem lại hứng thú cho trẻ em. Xem kênh này, trẻ ít bị chán do có thể thay đổi từ video nghe kể chuyện, đọc thơ cho đến làm toán…

Ngoài các bài hát, kênh cũng phân chia ra các bài học về từ vựng riêng theo chủ để, chủ điểm ngữ pháp, những tình huống hội thoại ngắn, loạt câu chuyện bình dị đời thường dạy cách cư xử, hình thành nhân cách tốt cho trẻ.

BookBox Inc.

Đây là kênh dành cho các bé thích nghe kể chuyện, hứng thú với truyện cổ tích, ngụ ngôn. Xem Bookbox, các em được thưởng thức truyện bằng cả mắt và tai. Ngoài ra, do có phần phụ đề cũng bằng tiếng Anh đi kèm nên BookBox thích hợp với cả các em đã đọc được chữ. Kênh này giúp tăng cường tối đa kỹ năng nghe, đọc, từ vựng của trẻ.

