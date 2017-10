Thế Giới Di Động đạt Top 5 nhà bán lẻ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Bà Lê Thảo Trang - Giám đốc Marketing của Thế Giới Di Động vui mừng đón nhận giải thưởng

Best of the Best Award là hạng mục giải thưởng danh giá, chỉ dành cho các nhà bán lẻ hàng đầu (nhận giải vàng) ở mỗi nước. Trong số các nhà bán lẻ hàng đầu này, ban tổ chức sẽ chọn ra Top các nhà bán lẻ vượt trội, trong đó tính đến nhiều tiêu chí như tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, những ưu thế vượt trội về dịch vụ, marketing, mạng lưới phân phối, công nghệ, quản trị… những lợi thế cạnh tranh mà công ty mang đến cho khách hàng.

Với tổng doanh thu năm 2016 đạt 44.613 tỷ đồng (tương ứng hơn 2 tỷ USD), tăng 77% so với năm 2015, Thế Giới Di Động đã trở thành doanh nghiệp duy nhất đại diện cho Việt Nam nhận giải thưởng Top 5 nhà bán lẻ vượt trội Châu Á – Thái Bình Dương cùng với 4 đại diện khác đến từ Hong Kong, Indonesia, Malaysia và Philippines.

Thế Giới Di Động là doanh nghiệp duy nhất đại diện cho Việt Nam nhận giải thưởng Top 5 nhà bán lẻ vượt trội Châu Á – Thái Bình Dương

Trên bảng xếp hạng 500 nhà bán lẻ lớn nhất khu vực, Thế Giới Di Động cũng có những bước nhảy vọt qua từng năm, thể hiện sự phát triển vượt bậc của nhà bán lẻ này. Nếu như năm 2014, Thế Giới Di Động ở top cuối (vị trí 409) thì chỉ một năm sau đó, công ty đã nhảy lên 135 bậc, ở top giữa (vị trí 274). Năm 2017 công ty nhảy lên 125 bậc so với năm 2016, lên vị trí 110.

Hiện nay, Thế Giới Di Động đã có đến 2.367 cửa hàng trên toàn quốc và 1 cửa hàng hoạt động tại Campuchia thuộc 3 chuỗi: Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh và Bách hóa Xanh. Ngoài ra, còn có trang thương mại điện tử vuivui.com. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2017, Thế Giới Di Động đã đạt doanh thu 42.283 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận đạt 1.452 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương được xếp hạng dựa trên nghiên cứu, khảo sát kết quả kinh doanh hàng năm của các doanh nghiệp đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ (Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan và Việt Nam) do Tập đoàn nghiên cứu thị trường uy tín Euromonitor International thực hiện. Các tiêu chí bình chọn dựa trên doanh thu bán lẻ, mức tăng trưởng, diện tích dành cho kinh doanh bán lẻ và số lượng cửa hàng. Từ đó, Ban Tổ chức chọn ra 500 doanh nghiệp xuất sắc nhất vào bảng xếp hạng và danh sách 10 nhà bán lẻ hàng đầu của mỗi quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thảo Trang, Giám đốc Marketing công ty Cổ phần Thế Giới Di Động cho biết “Chúng tôi tự hào là nhà bán lẻ Việt Nam duy nhất thuộc top 5 nhà bán lẻ xuất sắc vượt trội trong số 500 nhà bán lẻ của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Lời cảm ơn lớn nhất mà chúng tôi muốn gửi tới đó là cảm ơn khách hàng, những người đã tin tưởng, ủng hộ và cho chúng tôi cơ hội được phục vụ trong suốt những năm qua”.

Thế Giới Di Động liên tiếp đạt được các giải thưởng từ những tạp chí uy tín trên thế giới

Thế Giới Di Động cũng là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất vừa được Forbes Châu Á vinh danh trong top 50 công ty niêm yết hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2017 (Asia’s Fab 50) vào cuối tháng 9.

Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG tại HOSE) vận hành ba chuỗi bán lẻ thegioididong.com, Điện máy Xanh, Bách hóa Xanh và trang thương mại điện tử vuivui.com. Công ty đã xây dựng được một dịch vụ khách hàng khác biệt vượt trội với văn hoá đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình. Thế Giới Di Động cũng được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng những giải thưởng quan trọng như Doanh nghiệp tiềm năng tăng trường toàn cầu của Diễn đàn kinh tế Thế giới, Top 5 nhà bán lẻ vượt trội (Best of the Best Awards), top 50 công ty niêm yết hàng đầu Châu Á TBD của Forbes Châu Á, Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương 8 năm liên tiếp 2010 –2017 (Retail Asia)…