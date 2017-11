MM Mega Market Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng rau củ

Nhằm giải đáp mối quan tâm ngày càng cao của nhóm khách hàng HORECA về vấn đề nguồn gốc thực phẩm đối với các sản phẩm rau củ quả, công ty MM Mega Market Việt Nam (MM) vừa tổ chức cho đoàn khách hàng gồm đại diện các nhà hàng, căn tin và bếp ăn công nghiệp tham quan Trạm trung chuyển rau quả Đà Lạt.

Trong chuyến đi này, nhóm khách hàng cũng đến thăm trang trại của những hộ nông dân tiên tiến trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP hợp tác với MM từ hơn 10 năm nay.

“Từ đầu năm nay, vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng trở nên đáng báo động. Tôi được biết theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có tới 73 vụ ngộ độc thực phẩm làm 1.592 người bị nhiễm, 1.383 người đi viện và hơn 16 trường hợp tử vong. Là đơn vị cung cấp hàng ngàn suất ăn mỗi ngày cho công nhân viên, chúng tôi luôn đặt yêu cầu về an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Tôi cảm thấy yên tâm khi tận mắt chứng kiến qui trình vận hành nghiêm ngặt tại Trạm trung chuyển rau quả Đà Lạt của MM ”, chị Nguyễn Thanh Nga – Quản lý bếp ăn căn tin công ty Tân Thuận Thành (Q. Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ sau chuyến đi.

Đại diện các doanh nghiệp tham quan Trạm trung chuyển Rau củ quả Đà Lạt.

Trạm trung chuyển rau củ quả được MM (trước đây là Metro) xây dựng với quy trình khép kín từ khâu lựa chọn các trang trại đến việc tiến hành tập huấn sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP. Được đánh giá là một trong những trạm trung chuyển đạt điều kiện vệ sinh ATTP cho các sản phẩm rau quả hàng đầu tại Việt Nam, chuỗi cung ứng rau củ của MM có nguồn hàng theo tiêu chuẩn VietGAP và vận hành theo tiêu chuẩn HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) hiện đang cung cấp gần 33 tấn rau củ mỗi ngày tại 19 trung tâm MM.

Bà Nguyễn Thị Thơm – Trưởng phòng quản lý chất lượng công ty MM Mega Market Việt Nam cho biết: “Chuỗi cung ứng rau củ an toàn của MM được chúng tôi kiểm soát chặt chẽ từ khâu trồng đến khâu phân phối tới tay người tiêu dùng. Tại mỗi khâu của quy trình, công ty đều có đội ngũ kỹ sư nông nghiệp và đội ngũ kiểm soát chất lượng đồng hành cùng nông dân để hướng dẫn và kiểm tra việc nuôi trồng.

Với mỗi loại rau củ quả, MM đều phối hợp cùng nông dân tiến hành lấy mẫu kiểm tra trong từng giai đoạn canh tác tại nông trại cho đến khi thu hoạch. Đến giai đoạn thu mua rau củ từ các hộ nông dân, MM đều lấy mẫu kiểm nghiệm, nếu đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào sơ chế, sau đó phân phối đến từng trung tâm.”

Trước thực trạng thực phẩm bẩn tràn lan hiện này đã gây không ít hoang mang cho người tiêu dùng, đặc biệt là các đơn vị HORECA phải chịu trách nhiệm rất lớn trước khách hàng của mình. Bởi vậy, nhu cầu rau củ quả an toàn, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân là rất lớn. Lần đầu tiên tham dự chuyến đi thực tế tới các trang trại rau củ tại Đà Lạt do MM tổ chức, chị Võ Minh Tâm – Nhà hàng Sơn Thủy chuyên về đặc sản và hải sản (13 Lê Ngô Cát, Q.3, TP.HCM) chia sẻ rằng, mô hình Trạm trung chuyển rau củ Đà Lạt của MM thực sự đã giúp các đơn vị HORECA yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh.

Chuỗi cung ứng rau củ của MM có nguồn hàng theo tiêu chuẩn VietGAP và vận hành theo tiêu chuẩn HACCP hiện đang cung cấp gần 33 tấn rau củ mỗi ngày tại 19 trung tâm MM.

Chị Tâm cũng cho biết tiêu chí của nhà hàng chị là đảm bảo an toàn cho khách hàng bằng cách lựa chọn những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. “ Là khách hàng của MM Mega Market khoảng chục năm nay, tôi rất tin tưởng nhà phân phối này bởi chất lượng rau và thực phẩm luôn tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng”, chị Tâm chia sẻ thêm.

Trước nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm rau củ đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng lớn từ phía khách hàng, MM đang thực hiện mục tiêu tăng diện tích đất sản xuất từ 250ha lên 400ha, nâng sản lượng lên gấp đôi từ 12.000 tấn/ năm lên 24.000 tấn/năm. Việc tăng sản lượng không chỉ phục vụ nhu cầu của khách hàng trong nước, mà còn hướng tới thực hiện mục tiêu xuất khẩu nông sản Việt Nam sang hệ thống siêu thị Big C tại Thái Lan và các nước khác trong khu vực./.