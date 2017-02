Cách lì xì độc và lạ của trang thương mại điện tử Nemo.vn

Lì xì muối – chúc An Khang

Cuối năm chúng ta đã quá “bội thực” với các chương trình tặng quà, giảm giá tràn ngập khắp nơi. Đầu năm chúng ta cũng chẳng có nhu cầu mua sắm nhiều nữa. Đây chính là lúc chúng ta sống chậm lại, để ý và quan tâm nhiều hơn đến những giá trị tinh thần.

Các cụ có câu: Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi.

Trong đời sống thường nhật, muối giữ vị trí quan trọng, chỉ đứng sau gạo. Theo quan điểm phong thủy, muối mặn có tác dụng xua đuổi tà khí, ma quỷ trong mỗi gia đình. Mua muối đầu năm là cách để lấy may mắn cho cả năm, mong muốn về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Còn trong ngày cuối năm, người ta mua vôi để quét lại nhà, cổng với hi vọng tránh được những điều xui rủi hay ngụ ý làm nhà làm cửa mới mẻ, trang hoàng.

Đây là một nét đẹp đáng gìn giữ, nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của phong tục đẹp này.

Đầu năm mua muối – nét đẹp văn hóa của người Việt

Nemo.vn tôn vinh giá trị tinh thần

Ý tưởng khá thú vị khiến tôi nhoẻn cười khi tình cờ đặt mua một sản phẩm lấy may đầu năm trên Nemo.vn: Tặng muối cho tất cả các đơn hàng đầu năm.

Muối có vị ngọt, bạn tin không?

Hạt muối nhỏ nhoi nhưng mang nhiều ý nghĩa văn hóa thiêng liêng. Vị mặn mà của muối nhưng ẩn chứa sau đó là vị ngọt, thay lời chúc cho các mối quan hệ gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp trong năm mới thêm ngọt ngào, thuận lợi.

Không dừng lại ở cách bán hàng cũ kỹ, Nemo.vn đã hướng ta tới các giá trị truyền thống, góp phần gìn giữ phong tục tập quán đẹp của người Việt.

