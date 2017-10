Bất chấp những tên tuổi lớn nhảy vào thị trường, MWG vẫn được xếp hạng là số 1 Việt Nam

Các nhà bán lẻ nội liệu có đứng vững trước các doanh nghiệp ngoại?

Bắt đầu từ năm 2015, lĩnh vực bán lẻ đã trở thành “tâm điểm” khi hàng loạt thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) lớn đã thành công, với sự đổ bộ của nhiều tập đoàn lớn ngành bán lẻ nước ngoài. Đơn cử như Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) đã mua 30% cổ phần của Fivimart và 49% của Citimart.

Tập đoàn Central Group (Thái Lan) đã vượt qua một loạt các đối thủ lớn để sở hữu Big C Việt Nam. Tập đoàn Berli Jucker (BJC) Thái Lan cũng đã ký kết thỏa thuận với Tập đoàn Metro (Đức) tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Metro Cash & Carry VN.

Ngoài ra, BJC cũng mua lại Family Mart và đặt mục tiêu mở rộng lên đến 300 cửa hàng vào năm 2018, Central Group mua lại 49% cổ phần của Trung tâm điện máy Nguyễn Kim. Mới đây nhất, việc chuỗi 22 cửa hàng của Thế Giới Di Động bị “hất cẳng” ra khỏi Big C một lần nữa khiến nhiều người lo ngại nhà bán lẻ ngoại đang dồn doanh nghiệp Việt vào chân tường.

Ai cũng cảm thấy ái ngại khi nhìn xung quanh, các thương hiệu ngoại có vẻ như đang muốn nuốt chửng một thị trường màu mỡ có dân số đông thứ 2 trong khu vực, lượng người trẻ có mức tiêu dùng cao và tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng.

Sự lo lắng của nhiều người quan tâm đến sự phát triển nội tại của ngành bán lẻ và ảnh hưởng trực tiếp lên nền sản xuất Việt Nam của nhiều nhà quan sát là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, hội nhập là không tránh khỏi và thay vì run sợ, sự chào đón một cách chủ động các đối tác ngoại, sự năng động thay đổi và tập trung vào vấn đề duy nhất đó là khách hàng chính là chìa khóa. Và đó cũng là cách mà Thế Giới Di Động đã đi.

Không quan tâm tới việc người khác làm gì

Với tổng doanh thu năm 2016 đạt 44.613 tỷ đồng (tương ứng hơn 2 tỷ USD), tăng 77% so với năm 2015, vừa qua, MWG đã vượt qua 2 đối thủ nặng ký Saigon Coop (1,2 tỷ USD) và Big C (700 triệu USD) để trở thành nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam năm 2017 do Tạp chí bán lẻ châu Á (Retail Asia Publishing) và Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor bình chọn.

Hơn thế, việc trở thành doanh nghiệp duy nhất đại diện cho Việt Nam nhận giải thưởng Top 5 nhà bán lẻ vượt trội Châu Á – Thái Bình Dương cùng với 4 đại diện khác đến từ Hong Kong, Indonesia, Malaysia và Philippines là nguồn cảm hứng lớn cho các nhà bán lẻ trong nước. Không những nghiễm nhiên chiếm lĩnh vị trí số 1 tại Việt Nam, Thế Giới Di Động còn hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu trên “chính trường” quốc tế.

Mới đây, ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc công ty trong một lần trả lời phỏng vấn một lần nữa khẳng định không quan tâm tới đối thủ làm những gì. Nghe qua có vẻ “bất cần” nhưng ngẫm nghĩ lại thì lại rất “có lý”. Trong một thị trường cạnh tranh công bằng, người tiêu dùng sẽ không quan tâm dịch vụ được cung cấp bởi ai, họ quan tâm họ được phục vụ như thế nào. Và như thế, người tiêu dùng sẽ không có lý gì phải lựa chọn doanh nghiệp nội chỉ bởi vì… “lòng yêu nước”. MWG quan tâm duy nhất một thứ đó là Khách hàng đang nghĩ gì, một khi hiểu được khách hàng và đáp ứng được nhu cầu của họ, bài toán coi như đã giải xong.

Khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của MWG

Trước đó, cách đây khoảng 2 năm, khi MWG tuyên bố sẽ phủ sóng Điện máy Xanh trên toàn quốc, cũng rất nhiều ý kiến e ngại về việc liệu Bắc tiến của chuỗi này liệu có thành công hay không khi mà thị trường bán lẻ điện máy tại miền Bắc có những đặc thù riêng và là “lãnh địa” của các nhà bán lẻ nơi đây. Và thực tế đã trả lời chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm sau.

Khi mọi người đang lo lắng, MWG cởi mở chào đón sự cạnh tranh và khi mọi người còn đang nghi ngờ, MWG đã nghiễm nhiên ở vị trí số 1 rồi.