Mãn nhãn lễ ra mắt xe tải nhẹ DongBen T30 tại Bắc Ninh

Được thành lập 2009, Công ty Cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp các sản phẩm xe tải nhẹ. Tuy chỉ đến Việt Nam trong khoảng gần 10 năm trở lại đây, nhưng với sự đầu tư nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, phát triển sản phẩm cùng với những nỗ lực hết mình, vào ngày14/01 vừa qua, Công ty Cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam tổ chức buổi họp báo cùng ngày hội Tri ân khách hàng để giới thiệu đến thị trường xe tải nhẹ Việt Nam một “siêu phẩm” mới mang tên DongBen T30. Đây cũng là sản phẩm được rất nhiều khách hàng kỳ vọng, đánh dấu bước chuyển mình sau gần 10 năm nỗ lực của Công ty Cổ phần Ô tô Đông Bản Việt Nam.

Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, với sự quy tụ của 62 đại lý hợp tác bán hàng trên toàn quốc và sự hiện diện của các cơ quan báo đài uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Mở đầu buổi lễ, các khách mời được mãn nhãn với màn ra mắt dòng xe DongBen T30 - sản phẩm tích hợp các thế mạnh từ thiết kế, công nghệ, đáp ứng được đa dạng nhu cầu trong xu thế các dòng xe tải nhẹ trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Theo thiết kế, DongBen T30 nằm trong phân khúc dòng xe tải nhẹ 1,2 tấn. Toàn bộ hệ thống khung gầm của xe được giới thiệu là có độ dày cao gấp hai lần so với bình thường, tăng sự chắc chắn và khả năng chịu lực; điều này đặc biệt phù hợp với địa hình và điều kiện đường xá ở Việt Nam hiện nay.

Điều đặc biệt khiến DongBen T30 nằm trong top những dòng xe tải nhẹ được ưa chuộng nhất trên thị trường Việt Nam là kích thước thùng hàng vượt trội, tối ưu được công năng sử dụng để vận chuyển, chuyên chở hàng hóa. Đồng thời tiết kiệm nhiên liệu tối đa, giúp đẩy nhanh quá trình hoàn vốn của khách hàng và gia tăng giá trị theo năm tháng sử dụng.

Hệ thống phanh an toàn, van điều tiết lực phanh công nghệ Châu Âu đảm bảo phân bổ lực phanh đều xuống các bánh, giảm thiểu độ nguy hiểm khi phanh gấp hay độ mài mòn của lốp. Đây cũng là những thông tin đầy thuyết phục, trả lời cho câu hỏi “Sản phẩm DongBen T30 được giới thiệu với sự nổi trội hơn về khả năng chở hàng khi được thiết kế thùng chở hàng có kích thước dài rộng nhất, nhưng như vậy có ảnh hưởng đến yếu tố an toàn không? Sản phẩm đã được trang bị hệ thống kiểm soát an toàn như thế nào?” đến từ các phóng viên trong buổi họp báo.

Ngoài ra, với những thiết kế nội - ngoại thất sang trọng, khỏe khoắn mang phong cách của dòng xe BMW, DongBen T30 còn được sử dụng như du lịch, mang lại ấn tượng và tôn thêm vị thế thành công của người sử dụng.

Nối tiếp chương trình là Hội nghị khách hàng năm 2017- 2018 nhằm tri ân và trao tặng nhiều giải thưởng với tổng giá trị lên tới hơn 2 tỷ đồng cho 62 đại lý bán hàng hợp tác trên toàn quốc.

Giải Đặc biệt trị giá 500 triệu đồng thuộc về Công ty CPTM dịch vụ Phú Mẫn, TP. Hồ Chí Minh do Tổng giám đốc Trịnh Đức Hồng trực tiếp trao tặng.

Lễ ra mắt sản phẩm mới và Hội nghị Tri ân khách hàng đã diễn ra tốt đẹp và kết thúc trong không khí ấm cúng của những ngày đầu năm 2018. Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể các đại lý, công nhân viên cùng nhau nhìn lại những nỗ lực phấn đấu trong năm cũ và hướng tới những thắng lợi, mục tiêu lớn trong năm 2018. Đặc biệt là sự ra đời của xe tải nhẹ DongBen T30, hứa hẹn mang lại nhiều thành công vang dội cho Công ty CP Ô tô Đông Bản Việt Nam