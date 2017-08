“Xông đất” trung tâm Mokpo, U22 Việt Nam nhồi thể lực

Sau khi tập thả lỏng ở khách sạn chiều qua, hôm nay U22 Viêt Nam đã được vào trung tâm Mokpo. Đây chính là nơi tập luyện của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 thế giới hồi tháng 5 vừa qua.

Thời tiết tại Mokpo rất thuận lợi, nhiệt độ ngoài trời mát mẻ giúp cho các cầu thủ có thêm sự thoải mái trước buổi tập. Ngoài ra, chất lượng mặt cỏ cũng như các phòng chức năng tại trung tâm Mokpo đều ở chuẩn thế giới.

U22 Việt Nam đang tập luyện đầy nỗ lực tại Hàn Quốc

Dù buổi tập đầu tiên, nhưng do thời gian từ nay tới SEA Games không còn nhiều, HLV Hữu Thắng và các học trò đã tập luyện rất khẩn trương. Tại SEA Games 29, U22 Việt Nam phải thi đấu đến 5 trận vòng bảng với mật độ 2 ngày/trận. Vì vậy, thầy trò Hữu Thắng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể lực. Dưới sự hướng dẫn của HLV Hữu Thắng và chuyên gia thể lực Martin Forkel, U22 Việt Nam đã nhồi thể lực bằng các bài tập chạy cự ly ngắn. Do không có ai gặp vấn đề về chấn thương, buổi tập diễn ra rất hăng say, các cầu thủ thể hiện sự quyết tâm rất cao.

Sau bài thể lực là màn đá đối kháng, với việc chia đôi đội hình, một bên là các cầu thủ đá chính, còn lại là đội hình dự bị.

Chiều nay, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện ở Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội bóng Mokpo City, gặp đội Busan FC vào ngày 9/8, sau đó sẽ bay thẳng sang Malaysia dự SEA Games 29 vào sáng này 10/8.

Việt Long