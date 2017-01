Vòng 1 V-League 2017: Đi tìm chân dung ứng viên vô địch

Trận cầu thu hút sự chú ý nhiều nhất có lẽ là trận đấu trên sân Thống Nhất giữa CLB TPHCM và Quảng Nam. Trận này chưa chắc ảnh hưởng đến ngôi vô địch, cũng không dám nói ai trong số 2 đội sẽ trở thành ứng viên. Duy có điều, trận đấu được chú ý vì nó liên quan đến Quyền chủ tịch CLB bóng đá TPHCM Lê Công Vinh.

Một cầu thủ vừa giải nghệ đã trở thành người quản lý cao nhất ở một đội bóng chuyên nghiệp là chuyện xưa nay hiếm. Cái tên Công Vinh và CLB TPHCM thời gian qua càng gây chú ý liên quan đến việc Công Vinh vừa về thì có hàng loạt cầu thủ về theo, kèm theo đó là một loạt cầu thủ khác phải khăn gói ra đi.

Về mặt lực lượng, CLB TPHCM có sự bổ sung của những Đình Luật, Duy Nam, Phước Vĩnh, Âu Văn Hoàn... có lẽ sẽ không đến mức thiếu kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi V-League. Quảng Nam cũng không phải là đội mạnh, nên khả năng đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh không phải là không có cơ hội thắng.

CLB Hà Nội (áo trắng) năm nay có còn mạnh như năm ngoái? (ảnh: Trọng Vũ)

Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, cặp đấu Siêu cúp quốc gia được tái hiện giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh. Cách nay ít ngày, Than Quảng Ninh giành chiến thắng trong trận tranh Siêu cúp. Dù vậy, ở trận khai màn V-League, kết quả có thể sẽ khác.

Về lý thuyết, CLB Hà Nội có lực lượng tốt hơn. Có thể ở trận tranh Siêu cúp, đội bóng thủ đô chưa có được điểm rơi tốt nhất về mặt phong độ cũng như thể lực, nên thi đấu chưa hay. Hiện tại, lúc đã bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm, phong độ của CLB Hà Nội sẽ tốt hơn, nên khả năng chiến thắng của họ cao hơn.

Cặp đấu đáng chú ý khác liên quan đến trận “derby Thanh – Nghệ” giữa Thanh Hoá và SL Nghệ An. Ở cặp đấu này, Thanh Hoá là đội rất giàu thanh vọng vô địch, bằng một đội hình tiếp tục được đầu tư tốn kém, còn SL Nghệ An dường như chưa cho thấy tham vọng tiến xa ở giải năm nay.

Cũng khác với Thanh Hoá, đội bóng xứ Nghệ chủ yếu trông chờ vào nguồn cầu thủ do chính họ đào tạo. Tuy nhiên, so với cách nay vài năm, chất lượng của các nội binh của SL Nghệ An hiện không bằng.

Công Phượng sẽ là một trong những ngôi sao được chú ý nhiều nhất V-League 2017 (ảnh: Trọng Vũ)

Cơ hội chiến thắng của đội bóng xứ Thanh trong trận đấu trên sân Thanh Hoá vẫn cao hơn. Một điều khác có thể dự đoán, đó là trận đấu nhiều khả năng sẽ sôi động, bởi đôi bên đều sở hữu lực lượng CĐV rất tốt.

Ở sân Lạch Tray, đương kim Á quân Hải Phòng tiếp Sài Gòn FC. Năm ngoái, Hải Phòng leo rất cao lên nhóm đầu bảng xếp hạng nhờ yếu tốt bất ngờ. Năm nay, khi yếu tố bất ngờ không còn, người ta chờ xem liệu đội bóng đất Cảng có giữ được vị trí của mình?

Sài Gòn FC không yếu, lại được dẫn dắt bởi một HLV khá chắc tay nghề là ông Nguyễn Đức Thắng. Thế nên, nếu đội bóng thành phố thi đấu đúng sức, cùng một chiến thuật hợp lý, họ hoàn toàn có thể cầm chân Hải Phòng trên sân đối phương.

Trên sân Chi Lăng, đội hạng ba năm ngoái là SHB Đà Nẵng tiếp đội bóng được chú ý nhất nước HA Gia Lai. Gỗ càng được chú ý nhiều còn bởi sự xuất hiện của Công Phượng và Tuấn Anh trong mùa giài 2017, sau 1 năm sang Nhật khoác áo các đội bóng thuộc J-League 2.

Đây cũng là mùa giải mà người ta chờ đợi sự hồi sinh của Công Phượng, trước thềm SEA Games năm nay. Dù vậy, so về thực lực và kinh nghiệm, SHB Đà Nẵng vẫn được đánh giá cao hơn, nên cơ hội chiến thắng của họ sáng hơn.

Ở 2 cặp đấu còn lại, các đội chủ nhà Cần Thơ và B.Bình Dương được đánh giá cao hơn 2 vị khách Long An và Khánh Hoà, ở cả lực lượng lẫn yếu tố sân bãi. Thành ra, nếu Cần Thơ và B.Bình Dương không giành chiến thắng, thì đấy có thể xem là bất ngờ lớn.

Lịch thi đấu vòng 1 Ngày 7/1 17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – HA Gia Lai 17h, sân Cần Thơ: Cần Thơ – Long An 17h30, sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội – Than Quảng Ninh Ngày 8/1 16h, sân Thanh Hoá: Thanh Hoá – SL Nghệ An 17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng – Sài Gòn FC 17h30, sân Thống Nhất: CLB TPHCM – Quảng Nam 18h, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Khánh Hoà

Kim Điền