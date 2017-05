U20 Việt Nam ở cùng khách sạn với U20 New Zealand tại World Cup

Để đảm bảo tốt vấn đề an ninh cũng như hoàn hảo trong việc tiếp đón các đội bóng bảng E tranh tài tại VCK U20 World Cup 2017, BTC đã chính thức bố trí khách sạn cho các đội. Tại thành phố Cheonan, do đây không phải là địa điểm du lịch nên không có nhiều khách sạn hạng sang. Dù vậy, U20 Việt Nam vẫn được bố trí ở khách sạn tiện nghi bậc nhất, đặc biệt là được đảm bảo nghiêm ngặt về công tác an ninh.

Trong ngày hôm qua, U20 Việt Nam có buổi tập cuối tại trung tâm thể thao Mokpo. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã chốt danh sách 21 cầu thủ U20 Việt Nam dự U20 World Cup, với sự thay thế phút chót của Thanh Hậu khi Văn Tới dính chấn thương.

Sau khoảng 1 tuần tập luyện tại trung tâm thể thao Mokpo, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của toàn đội, nhưng cũng tỏ ra khá nuối tiếc khi một số cầu thủ dính chấn thương phải lỡ hẹn với World Cup.

Hôm nay, khi Văn Tới và Tiến Anh thu xếp hàng lý để về Việt Nam thì các đồng đội sẽ chuyển đến nơi đóng quân mới và chuẩn bị bước vào tranh tài tại U20 World Cup 2017. Theo đó, U20 Việt Nam được bố trí ở cùng khách sạn với U20 New Zealand ở thành phố Cheonan.

Đây là khách sạn rất tiện nghi, được đảm bảo an ninh 24/24. BTC cũng kiểm tra rất kỹ về các khâu khác như thực phẩm, khu tập luyện, ngủ, nghỉ, di chuyển. Một điểm rất thuận lợi là khách sạn nơi U20 Việt Nam đóng quân rất gần với sân Cheonan, nên U20 Việt Nam và các đội tại bảng E không mất nhiều thời gian để di chuyển.

Dự kiến ngay khi tới khách sạn, U20 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên để làm quen mặt sân và khí hậu.

Việt Long (từ Hàn Quốc)