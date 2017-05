“U20 Việt Nam cần tập trung cho nhiệm vụ thắng U20 New Zealand!”

Ông đánh giá thế nào về cơ hội của đội tuyển U20 Việt Nam tại VCK World Cup U20?

Cơ hội thì luôn có, chỉ là nhỏ hay lớn. Ở đây, chúng ta đang đứng giữa đấu trường World Cup, đấu trường số 1 của bóng đá thế giới trong lứa tuổi, nên cơ hội của U20 Việt Nam dĩ nhiên không lớn, cũng đừng trông mong vào yếu tố may – rủi, nên tập trung vào khả năng của chính chúng ta, dựa trên những gì mà đội đã chuẩn bị.

Vậy trong 3 đối thủ của U20 Việt Nam tại World Cup, đâu là những đối thủ chính của chúng ta, thưa ông?

Cả làng cầu mấy ngày vừa rồi đề cập đến New Zealand, tôi cho rằng đây là nhận định chính xác. Dĩ nhiên không có đội nào là đội dễ ở đấu trường World Cup. Nhưng so với Pháp và Honduras, New Zealand tạm gọi là yếu nhất trong số đấy. Thành ra, tôi cho rằng U20 Việt Nam nên tập trung giải quyết New Zealand ngay trận đầu, vì khả năng giành chiến thắng trước họ vẫn cao hơn giành chiến thắng trước 2 đối thủ còn lại.

Ông hình dung như thế nào về lối chơi của U20 New Zealand?

Có lẽ họ cũng mang phong cách giống đội tuyển quốc gia của họ, gần giống với phong cách của Australia, đấy là lối chơi “kick & rush”, chạy và sút, tốc độ và thể lực. Cầu thủ New Zealand có lợi thế rất lớn về mặt thể hình, nên U20 Việt Nam cần chú ý đến các pha bóng bổng và màn tra tấn thể lực của họ. Ngược lại, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp của họ không cao, nên đây là điều mà U20 Việt Nam có thể khai thác.

Còn về Honduras thì sao, đội này có điểm yếu nào không, thưa ông?

Chẳng có đội nào không có điểm yếu, điểm yếu của Honduras là kỷ luật chiến thuật không chặt chẽ khi bị rơi vào tâm lý bất lợi. Tuy nhiên, vấn đề là ở trình độ của chúng ta có khai thác được hay không. Honduras là phiên bản thu nhỏ của U20 Argentina mà chúng ta vừa thấy, cũng kỹ thuật và cũng ngẫu hứng, nhưng ở trình độ thấp hơn. Đá với Honduras, U20 Việt Nam cần tập trung áp sát, không cho họ có nhiều không gian và thời gian để phô diễn kỹ thuật.

Riêng về vấn đề thể lực của đội tuyển U20 Việt Nam thì như thế nào, đây là điều được nói đến nhiều trong thời gian qua?

Tôi cho rằng về mặt này, HLV Hoàng Anh Tuấn đang làm tốt công việc của mình, nâng được thể lực của đội bóng. Quan điểm của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không sai đâu: Muốn thi triển kỹ thuật thì trước tiên phải đủ sức chạy và đeo bám đối phương cái đã. Về những trường hợp chấn thương thì trong bóng đá lúc nào cũng có, điều quan trọng là mỗi HLV sau các ca chấn thương đấy sẽ điều chỉnh nhân sự thế nào, và về phần này tôi cũng tin rằng HLV Hoàng Anh Tuấn biết cách điều chỉnh.

