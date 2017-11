Thua SL Nghệ An, Long An chính thức xuống hạng

Ở trận đấu chiều 4/11, Long An đã thua SLNA 2-3 trên sân khách. Kết quả này khiến họ chỉ có được 10 điểm sau 24 vòng đấu, kém đội đứng trên Cần Thơ 9 điểm.

Do V-League chỉ còn 2 vòng đấu nữa, nên Long An đã chính thức xuống hạng sớm trước hai vòng đấu. Đây là kết quả sớm được dự đoán với Long An. Sau 24 vòng đấu, Long An chỉ có được 2 chiến thắng (trước Cần Thơ vòng 1 và HAGL vòng 18). Còn lại họ hòa 4 và thua đến 18 trận.

Năm nay thực sự là một năm đáng quên với Long An. Đội bóng này chính là “nhân vật chính” trong vết nhơ của bóng đá Việt Nam trên sân Thống Nhất, sau khi diễn “trò hề” ở trận gặp TP HCM.

Sau sự cố này, Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm, HLV trưởng Ngô Quang Sang, đội trưởng Huỳnh Quang Thanh, thủ môn Minh Nhựt bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 2-3 năm. Chính cú sốc này đã khiến Long An không còn là chính mình, liên tục thua và xuống hạng trước 2 vòng đấu, dù đã mời HLV Minh Phương giải cứu.

T.L