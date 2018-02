Thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Mong muốn lớn nhất của tôi là cống hiến cho FLC Thanh Hóa”

Ngày 2/2/2018 Tiến Dũng đã có cuộc gặp với lãnh đạo CLB FLC Thanh Hoá, Dũng có thể cho biết kết quả của cuộc gặp này hay không? Mọi việc vẫn tích cực với Tiến Dũng chứ?

Chắc chắn rồi, vì đội bóng chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho tôi mà thôi.

Xin đưa ra một câu hỏi thẳng thắn với Tiến Dũng là bạn đã có hiểu biết gì về đơn vị truyền thông đã đưa báo giá quảng cáo của bạn lên mạng Internet trước khi hai bên có sự hợp tác hay chưa?

Thực sự mà nói thì tôi chưa có sự hợp tác nào với họ. Tôi có biết về đơn vị này trước khi thông tin về bảng báo giá quảng cáo của tôi xuất hiện trên mạng Internet, nhưng chỉ là biết qua.

Mà không chỉ duy nhất tôi có bảng giá quảng cáo như vậy mà một số cầu thủ khác cũng có. Đơn vị truyền thông này đã đăng lên bảng giá quảng cáo của cả những cầu thủ khác chứ không riêng một mình tôi.

Vậy Tiến Dũng đã ký kết bất cứ hợp đồng hay biên bản ghi nhớ nào với đơn vị truyền thông này hay chưa?

Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa ký kết bất cứ hợp đồng hay biên bản thoả thuận nào với bất kì công ty truyền thông nào.

Câu chuyện tranh cãi liên quan tới bảng báo giá mấy ngày vừa qua có ảnh hưởng gì tới tâm lý của Tiến Dũng hay không?

Với tôi mọi chuyện cũng bình thường, vì tôi ít đọc báo cũng như ít đọc bình luận trên mạng, hôm nay tôi về nhà mới thấy mọi người nói nhiều, chứ thực ra cuộc sống của tôi vẫn hoàn toàn bình thường.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng khẳng định chưa ký bất kỳ hợp đồng nào với các công ty truyền thông

Trong cuộc gặp mặt với lãnh đạo tập đoàn FLC thì Tiến Dũng có nhận được lời trách mắng hay khuyên răn nào không?

Không có lời trách mắng hay khuyên răn nào cả. Lãnh đạo tập đoàn FLC chỉ nhắc nhở và động viên tôi tập trung vào chuyên môn là chủ yếu.

Tiến Dũng có thể cho biết trong hợp đồng giữa Tiến Dũng và CLB FLC Thanh Hoá thì bản quyền khai thác hình ảnh của Dũng thuộc về Dũng hay thuộc về CLB?

Quyền sở hữu bản quyền hình ảnh của tôi thuộc về cả hai bên, vì mỗi bản hợp đồng quảng cáo cần có sự đồng ý của cả hai bên thì mới có thể thực hiện.

Tiến Dũng có thể cho biết sau cuộc gặp này thì tương lai của Tiến Dũng ở CLB vẫn được đảm bảo phải không?

Vâng, lãnh đạo tập đoàn chỉ đến với mục đích thăm hỏi gia đình và trao thưởng cho tôi mà thôi. Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là được trở về tập luyện và cống hiến cho FLC Thanh Hóa.

Câu chuyện lùm xùm này khiến gia đình bạn bị ảnh hưởng như thế nào?

Thực sự là cuộc sống của gia đình tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Bố mẹ tôi và em trai cũng rất hoang mang về những thông tin, dư luận trên mạng xã hội, báo chí. Qua đây, tôi cũng mong báo chí đưa tin một cách chính xác hơn về câu chuyện để gia đình có thể yên tâm hơn.

Sức khỏe của bố tôi chưa được tốt, phải nằm trên viện, nên khi nghe những thông tin về tôi trên mạng lại càng đuối hơn.

Xin hỏi Tiến Dũng là trong tương lai bạn có muốn tìm kiếm cho mình một người đại diện giống cầu thủ nước ngoài, hay vẫn tiếp tục như bây giờ?

-Tôi cũng chưa biết. Hiện tại tôi chỉ muốn tập luyện và cống hiến cho CLB mà thôi.

Vậy Tiến Dũng có nghĩ là mình nên cần tìm một người đại diện để bảo vệ quyền lợi cho mình trong trường hợp xảy ra tranh cãi hay không?

Tôi nghĩ là tôi cần phải tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Tôi thấy rằng nếu có người đại diện thì cũng có cái lợi, nhưng hiện tại thì tôi còn chưa rõ lắm nên cần tìm hiểu thêm.

Xin hỏi Dũng câu cuối, là sau tất cả chuyện này, nếu có thể nói một câu với người hâm mộ cả nước nói chung và người hâm mộ Thanh Hoá nói riêng thì Dũng sẽ nói điều gì?

Xin mọi người không cần chú ý lắm tới việc này, vì nhiệm vụ của tôi là tập trung đá bóng và tôi muốn thể hiện trên sân tập.

Ông Bùi Văn Nguyệt, chú ruột thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Tôi là chú ruột của cháu Dũng nên rất hiểu về cháu mình. Khi nghe thông tin về hợp đồng quảng cáo nào đó của cháu Dũng thì thực sự gia đình tôi cũng rất hoang mang. Thực tế là Dũng không có hợp đồng quảng cáo với bất kỳ bên nào. Cháu còn non trẻ, ra xã hội va chạm còn ít. Bản chất người nông thôn chân chất, nghe ai nói ngon ngọt là dễ tin. Nếu không khéo thì về dư luận, hình ảnh của cháu có thể mất dần đi. Theo tôi và gia đình thì cháu vẫn phải tập luyện bình thường với CLB bởi đây mới là nơi cháu trưởng thành và là công việc chính của mình. Gia đình tôi sẽ không truy cứu hay tạo ra những tranh cãi với một số đơn vị truyền thông đó nữa”.

Thùy Linh