Nhật ký chuyển nhượng ngày 6/8: Messi yêu cầu Barcelona mua Di Maria

Messi ra yêu cầu với Barcelona. Nguồn tin từ tờ Gazzetta dello Sport tiết lộ Messi đã lên tiếng yêu cầu BLĐ Barcelona chiêu mộ hai cầu thủ Angel Di Maria và Paulo Dybala để thay thế Neymar. Trong thời gian qua, Los Blaugrana cũng liên hệ để chiêu mộ Paulo Dybala nhưng phía Juventus hét giá quá cao. Lão bà muốn thu về 120 triệu euro trong vụ này cộng thêm một trong hai cầu thủ Andre Gomes hoặc Rafinha.

Messi muốn Barcelona mua hai cầu thủ đồng hương là Di Maria và Dybala

Conte không có quyền quyết định ở vụ Hazard. Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Conte thừa nhận rất muốn giữ chân Eden Hazard nhưng ông không có quyền quyết định tương lai của cầu thủ người Bỉ bởi nó thuộc về CLB. Sau khi nhận được 222 triệu euro từ vụ bán Neymar, Barcelona dự định sẽ chi ra số tiền lớn để chiêu mộ Eden Hazard.

Dani Alves bị Neymar thuyết phục sang PSG. Ngày hôm qua, hậu vệ Dani Alves đã tiết lộ thông tin gây ngạc nhiên khi anh đã bị Neymar thuyết phục chuyển sang thi đấu cho PSG, thay vì Man City. Không lâu sau khi Dani Alves cập bên sân Công viên các Hoàng tử, Neymar cũng rời khỏi Barcelona để theo chân cầu thủ đồng hương.

Dortmund cứng rắn vụ Dembele. Phát biểu trước báo giới, CEO của Dortmund, Hans-Joachim Watzke tuyên bố thẳng thừng CLB sẽ không nhả Dembele cho Barcelona nếu không nhận đủ 100 triệu euro. Ông sợ rằng Dortmund sẽ không tìm người thay thế nếu như tiền đạo trẻ người Pháp rời khỏi Signal Iduna Park.

Dortmund không nhả Dembele nếu không nhận đủ 100 triệu euro

Sao Juventus sang khoác áo Southampton. Nguồn tin uy tín từ Sky Sports tiết lộ rằng cầu thủ Lemina của Juventus đã đạt thỏa thuận chuyển sang khoác áo Southampton với mức phí 16 triệu bảng. Con số này có thể tăng lên 20 triệu bảng tùy thuộc vào thành tích của cầu thủ người Gabon.

Liverpool có thể ngừng chuyển nhượng. Chia sẻ trước báo giới, HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã bóng gió đề cập tới việc Liverpool có thể không bổ sung thêm tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Trong thời gian qua, The Kop đã chiêu mộ Mohamed Salah (AS Roma - 36.9 triệu), Dominic Solanke (Chelsea - chuyển nhượng tự do) và Andrew Robertson (Hull - 8 triệu). Theo báo giới Anh, họ đang muốn bổ sung Virgil van Dijk (Southampton) và Naby Keita (Leipzig).

MU hết cửa chiêu mộ Perisic?. Theo nguồn tin từ báo giới Italia, Inter gần như đã thuyết phục Ivan Perisic ký vào bản hợp đồng mới. Nếu vậy, MU sẽ chẳng còn cơ hội chiêu mộ cầu thủ người Croatia. Do đó, nếu muốn sở hữu Ivan Perisic, Quỷ đỏ có thể phải nhượng bộ Inter để trả giá cao cho cầu thủ này.

Ivan Perisic sắp gia hạn hợp đồng với Inter?

Everton muốn chiêu mộ Danny Welbeck. Theo tờ Mirror, Everton đang có kế hoạch chi 30 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck của Arsenal. Đây là con số khiến nhiều người bất ngờ bởi nó cao gấp đôi “số vốn” Arsenal mua cầu thủ này từ MU. Trong thời gian ở “Pháo thủ”, Danny Welbeck cũng không đóng góp được nhiều vì chấn thương.

Bernardo Silva muốn Mbappe tới Man City. Chia sẻ trước phóng viên, tân binh của Man City, Bernardo Silva đã lên tiếng kêu gọi người đồng đội cũ Mbappe chuyển sang Etihad thi đấu bởi nơi đây vô cùng thú vị. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng tin rằng nếu tới Man City, Mbappe có thể trở thành cầu thủ hàng đầu.

H.Long