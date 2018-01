Nhật ký chuyển nhượng ngày 23/1: Ronaldo chấp nhận giảm lương để rời Real Madrid

Ronaldo chấp nhận giảm lương để rời Real Madrid. Theo nguồn tin từ tờ Don Balon, C.Ronaldo đã cực kỳ chán nản với tình cảnh hiện tại ở Real Madrid. Thậm chí, cầu thủ này sẵn sàng giảm lương để rời khỏi CLB. Hiện tại, CR7 đang nhận được sự quan tâm của PSG, MU và các CLB Trung Quốc.

C.Ronaldo rất muốn rời Real Madrid

Chelsea sắp có bộ đôi của AS Roma. Theo tờ Goal, Chelsea đang ở rất gần hai cầu thủ Edin Dzeko và Emerson Palmieri của AS Roma. Tờ báo này khẳng định The Blues có thể chiêu mộ hai cầu thủ này với mức phí khoảng 50 triệu euro. Trong đó, số tiền họ chi ra chiêu mộ Dzeko là 30 triệu euro và Emerson Palmieri là 20 triệu euro.

Man City gia hạn hợp đồng với De Bruyne. Ngày hôm qua, Man City đã chính thức công bố gia hạn hợp đồng thành công với tiền vệ De Bruyne theo bản hợp đồng có thời hạn tới 2023. Dù Man “xanh” chưa công bố chi tiết hợp đồng nhưng theo vài nguồn tin thân cận, mức lương mới của De Bruyne thuộc tốp đầu ở Premier League.

MU chính thức chiêu mộ thành công Alexis Sanchez. Đêm qua, MU đã chính thức công bố sở hữu tiền đạo Alexis Sanchez từ Arsenal. Cầu thủ này ký hợp đồng có thời hạn 4,5 năm với Quỷ đỏ và nhận mức lương 350.000 bảng/tuần. Tiền đạo người Chile sẽ khoác áo số 7 huyền thoại ở Old Trafford.

Sanchez chính thức gia nhập MU

Mkhitaryan cập bến Arsenal. Ngay sau khi MU công bố sở hữu thành công Alexis Sanchez, Arsenal cũng ra mắt tân binh Mkhitaryan. Cầu thủ người Armenia sẽ thi đấu cho Arsenal theo bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm với mức lương 200.000 bảng/tuần (cao nhất đội bóng).

Rafinha gia nhập Inter. Sau thời gian đàm phán hợp đồng, cuối cùng, Inter đã chính thức sở hữu thành công tiền vệ Rafinha Alcantara từ Barcelona theo hợp đồng cho mượn. Ngoài ra, Inter đính kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải trị giá 35 triệu euro (kèm theo 3 triệu euro tiền thưởng theo thành tích).

Chelsea cho mượn lại Kenedy. Theo báo giới Anh, Chelsea đã đồng ý để tiền vệ Kenedy chuyển sang thi đấu cho Newcastle theo hợp đồng cho mượn tới hết mùa giải. Dự kiến trong vòng 24 giờ nữa, hai CLB sẽ công bố về thương vụ này.

Arsenal và Dortmund đàm phán vụ Aubameyang. Theo tờ Kicker, Arsenal đã đưa ra đề nghị thứ 2 trị giá 60 triệu euro ở vụ Aubameyang. Mặc dù vậy, Dortmund đang muốn gạ gẫm Arsenal cho mượn tiền đạo Giroud cho tới cuối mùa giải.

Arsenal rất muốn có Aubameyang trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông

PSG nhảy vào cạnh tranh Courtois với Real Madrid. Theo tiết lộ của chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha, Guillem Balague, PSG đã nhảy vào cuộc cạnh tranh giành chữ ký của thủ môn Courtois cùng với Real Madrid. Hiện tại, Chelsea đang tìm mọi cách để gia hạn hợp đồng với người gác đền người Bỉ.

H.Long