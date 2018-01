Nhật ký chuyển nhượng ngày 20/1: Gareth Bale xin Real Madrid để tới MU

Gareth Bale xin Real Madrid để tới MU. Theo báo giới Tây Ban Nha, Gareth Bale đang cảm thấy thất vọng vì tình trạng hiện tại ở Real Madrid. Người đại diện của cầu thủ này, Jonathan Barnett đã trao đổi với Chủ tịch Florentino Perez về mong muốn ra đi vào cuối mùa. Tiền vệ người xứ Wales muốn chuyển tới MU bởi tin rằng HLV Mourinho có thể giúp mình trở lại phong độ tốt nhất.

Gareth Bale muốn đào tẩu tới MU

Carrick sẽ giải nghệ vào cuối mùa. Phát biểu trước báo giới, đích thân HLV Mourinho xác nhận rằng tiền vệ Carrick sẽ giải nghệ vào cuối mùa. Sau khi giải nghệ, tiền vệ người Anh sẽ tham gia vào ban huấn luyện của MU.

CLB Thổ Nhĩ Kỳ muốn có Chicharito. Theo nguồn tin từ báo giới Anh, CLB Besiktas đang muốn có sự phục vụ của tiền đạo Chicharito với mức phí 8,5 triệu euro. Kèm theo đó, họ sẵn sàng trả lương 3,5 triệu euro/năm cho cầu thủ người Mexico. “Hạt đậu nhỏ” gần như chỉ là người thừa của West Ham ở mùa giải này.

Bayern Munich đã có Leon Goretzka. Như vậy, sau rất nhiều đồn đoán, Bayern Munich đã chính thức có được sự phục vụ của tiền vệ Leon Goretzka từ Schalke. Cầu thủ này sẽ gia nhập “Hùm xám” theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải.

Bayern Munich chính thức có sự phục vụ của Leon Goretzka

Liverpool ngắm James Rodriguez. Báo giới Tây Ban Nha cho hay, Liverpool đang muốn có sự sự phục vụ của tiền vệ James Rodriguez, để thay thế Coutinho. Mùa này, cầu thủ người Colombia đang thi đấu cho Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn nhưng không thành công.

Van Persie trở về mái nhà xưa. Trên trang chủ, CLB Feyenoord đã chính thức thông báo sở hữu người cũ Van Persie. Cầu thủ này trở về CLB Hà Lan sau 14 năm lưu lạc. Trước đó, tiền đạo 34 tuổi này đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Fenerbahçe.

PSG nhăm nhe “cướp” HLV Pep Guardiola. Theo tờ Mirror, PSG đang lên kế hoạch đưa HLV Pep Guardiola về dẫn dắt đội bóng. Hợp đồng hiện tại của HLV người Tây Ban Nha với Man City có thời hạn 16 tháng. PSG hy vọng có thể thuyết phục được ông với mức lương khổng lồ.

PSG đang lên kế hoạch đưa HLV Pep Guardiola về dẫn dắt CLB

Real Madrid âm thầm gặp gỡ người đại diện của Salah. Sau Coutinho, Liverpool đang đứng trước nguy cơ mất tiền vệ Salah. Nhà báo người Tây Ban Nha, Edu Aguirre khẳng định rằng người đại diện của Salah đã có buổi gặp gỡ với đại diện của Real Madrid để bàn bạc về vấn đề tương lai.

Chelsea chi 60 triệu euro cho 2 cầu thủ AS Roma. Tờ Sky Italia đưa tin, Chelsea đã ra giá 60 triệu euro để sở hữu hai cầu thủ Edin Dzeko và Emerson Palmieri của CLB AS Roma. Theo chuyên gia Di Marzio, đội bóng thủ đô Italia muốn có ít nhất 65 triệu euro. Do đó, người ta tin rằng hai bên sắp tìm được tiếng nói chung ở vụ này.

H.Long