MU nhận thưởng “bèo bọt” ở Champions League

Ở Champions League mùa giải này, MU đã dừng bước ngay từ vòng 1/8 sau thất bại trước Sevilla. Do đó, đội bóng thành Manchester nhận thưởng khá bèo bọt. Theo tờ Daily Mail, số tiền Quỷ đỏ nhận được khi tham dự Champions League mùa này chỉ là 37 triệu bảng.

MU nhận được số tiền thưởng bèo bọt ở Champions League

Trong khi đó, mặc dù cũng bị loại ở vòng 1/8 Champions League nhưng Tottenham và Chelsea vẫn nhận được nhiều tiền hơn MU. Cụ thể, Spurs nhận được 52 triệu bảng, còn Chelsea nhận được 55 triệu bảng. Man City chỉ kiếm được 54 triệu bảng dù lọt vào tới vòng tứ kết Champions League.

Theo lý giải của tờ Daily Mail, MU nhận số tiền thưởng ít hơn hẳn so với Tottenham và Chelsea bởi họ chỉ giành vé vớt tham dự Champions League thông qua con đường vô địch Europa League mùa giải trước. Trong khi đó, hai CLB thành London đã giành vé trực tiếp.

Liverpool đang là CLB nhận được nhiều tiền thưởng nhất so với các CLB Anh ở Champions League. Sau khi giành vé lọt vào bán kết, The Kop đã thu về 57 triệu bảng. Nếu vượt qua được AS Roma để lọt vào chung kết, Liverpool chắc chắn sẽ nhận được 71 triệu bảng.

UEFA không công bố rõ nguồn thu của các CLB Premier League nhưng theo tờ Daily Mail, một trong số đó tới từ tiền bản quyền truyền hình ở nước Anh. Đài BT Sports đã bỏ ra 119 triệu bảng để mua bản quyền của giải đấu này trên lãnh thổ Anh.

H.Long