Mayweather tự nhận cửa dưới với McGregor

Trong những tuyên bố gần đây, “Độc cô cầu bại” Mayweather luôn tỏ ra vô cùng tự tin trước McGregor. Thậm chí, võ sĩ này còn không ngần ngại tuyên bố có thể hạ knock-out đối thủ trong trận quyền anh thế kỷ diễn ra vào ngày 26/8 tới.

Mayweather tự nhận cửa dưới so với McGregor

Dù vậy, ngày hôm qua, võ sĩ người Mỹ lại bất ngờ… thừa nhận không còn ở phong độ đỉnh cao và chấp nhận ở cửa dưới so với McGregor. Chia sẻ trước báo giới, Mayweather cho biết: “Cậu ta trẻ hơn rất nhiều so với tôi và có lợi thế tuổi trẻ. Tôi đã 40 tuổi và không thi đấu trong những năm qua. Vì vậy, trên lý thuyết, tôi ở thế cửa dưới so với McGregor.

Thực tế, tôi cũng không còn sung mãn như thời điểm cách đây 2 năm và chẳng thể giống với chính mình 5 năm trước. Tôi đã thụt lùi đến nỗi không thể hạ knock-out Andre Berto. Lúc ấy tôi 38 tuổi. Tôi chẳng còn là chính mình trước đây”.

Nhà cái đánh giá khả năng chiến thắng của Mayweather cao hơn rất nhiều với tỷ lệ cược 1/6 (đặt 6 ăn 1), còn McGregor chỉ là 6/1. Bất chấp việc cửa Mayweather ăn ít nhưng có tới 60% người hâm mộ đã đổ tiền vào cửa này. Ngược lại, chỉ có 40% CĐV tin tưởng vào McGregor.

Nếu đánh bại McGregor, Mayweather sẽ cán mốc 50 trận toàn thắng trong sự nghiệp.

H.Long