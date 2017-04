Man City - Arsenal: Niềm hi vọng có một danh hiệu

*21h00, 23/4/2017, SVĐ Wembley, Bán kết FA Cup

Cả Man City và Arsenal tham dự đủ bốn đấu trường ở mùa giải năm nay gồm Premier League, League Cup, FA Cup và Champions League. Ở đấu trường châu Âu và League Cup, hai đội bóng này đều không tiến sâu. Tại Premier League, họ cũng không còn hi vọng vô địch bởi thế FA Cup sẽ là đấu trường duy nhất để giúp cả hai đội bóng nuôi hi vọng có được một danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Trước trận cầu “sinh tử” này cả hai đội đang phải chịu nhiều sức ép. Với Man City, đoàn quân của Guardiola đang thi đấu với phong độ rất bình thường. Mùa hè năm trước, Guardiola đến với Man City cùng bao kỳ vọng, ông cũng được toàn quyền đưa ra quyết sách về đội hình bằng việc đẩy hoàng loạt trụ cột cũ của đội ra đi và mua về những người mới. Số tiền của Man City chi ra cho chuyển nhượng cầu thủ không nhỏ, chỉ kém MU (riêng Pogba đã ngốn của MU tới 90 triệu bảng).

Các cầu thủ Man CIty tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết FA Cup

Tuy nhiên nếu nhìn vào thành quả của Guardiola sau 10 tháng cầm quân thì người hâm mộ đội bóng này không khỏi thất vọng, bởi so với người tiền nhiệm Pellegrini thì Guardiola chưa làm được gì nhiều hơn. Man City giờ đây đang chật vật đua tranh vị trí trong tốp bốn, trong thực tế, Man City cũng chỉ đua tranh được vị trí thứ 3 hoặc 4, họ đang kém Tottenham tới 7 điểm và khó lòng đua tranh được vị trí nhì bảng khi còn 6 trận là kết thúc mùa giải.

Do MU đang thi đấu tốt ở Europa Leagu, nếu đoàn quân của Mourinho vô địch giải đấu hạng hai châu Âu thì đội bóng của Guardiola đứng ở vị trí thứ 4 cũng không được dự cúp Champions League. Đặt trong viễn cảnh tồi tệ nhất nếu Man City không có danh hiệu nào ở mùa giải năm nay, không có suất dự cúp châu Âu mùa giải tới thì Guardiola trở thành huấn luyện viên tệ hơn cả từ khi đội bóng thành Manchester đổi đời.

Dù có thông tin về khả năng Guardiola sẽ trở lại Barcelona vào Hè tới, nhưng nếu có ra đi thì hẳn chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng không muốn ra đi như một kẻ cúi đầu. Vì thế Man City giờ đây sẽ nhắm tới chiếc cúp FA Cup như một mục tiêu lớn, có thể cứu vớt đội bóng thành Manchester khỏi khủng hoảng.

Tình hình của Arsenal còn bi đát hơn Man City. Đoàn quân của Wenger còn đang đứng thứ 7 ở Premier League, kém Man City tới bảy điểm nhưng đá ít hơn một trận. Nhìn chung, con đường chen chân vào tốp bốn của Arsenal rất khó khăn, cho nên Arsenal chỉ còn hi vọng vào FA Cup để níu giữ tinh thần của cầu thủ và người hâm mộ.

Giroud (phải) thi đấu trong trận gặp Middlesbrough vào đầu tuần vừa qua

Thời gian qua, một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Arsenal đã tuần hành phản đối Wenger, họ muốn chiến lược gia người Pháp ra đi để người khác tới tái thiết lại đội bóng. Nói cho đúng, người hâm mộ Arsenal đã chán ngấy League Cup, FA Cup, họ cần nhìn thấy đội bóng của mình vô địch những giải lớn như Premeir League hay Champions League. Tuy nhiên, kể từ năm 2004 tới nay, Arsenal chưa hề vô địch Premier League, còn ở đấu trường châu Âu, họ mới chỉ duy nhất một lần vào chung kết Champions League (năm 2006, thua Barcelona). Nếu Arsenal trắng tay, lại không có suất dự Champions League mùa tới, Wenger khó lòng ngăn chặn sự giận dữ của cổ động viên. Và khi ấy không loại trừ khả năng chiến lược gia người Pháp sẽ phải chia tay với “Pháo thủ”.

Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Shkodran Mustafi, Danny Welbeck, Lucas Perez, David Ospina và Santi Cazorla do đều dang dính chấn thương. Bên phía Man City họ không có hậu vệ John Stones do chưa bình phục chấn thương đùi, tuy nhiên đội bóng này sẽ đón chào sự trở lại của Gabriel Jesus. Tiền đạo trẻ người Brazil đã phải nghỉ 10 tuần do gãy xương bàn chân.

Lực lượng của Man City đang mạnh hơn, sức mạnh tinh thần của đội bóng này cũng tốt hơn. Trong lần gặp nhau gần nhất ở Emirates, Arsenal khá vất vả mới cầm hòa được đối thủ 2-2. Đêm nay, hai đội sẽ đá trên sân trung lập và khi lợi thế sân nhà mất đi, rất có thể Arsenal sẽ không thể cản được bước tiến của Man City.

Phù Sa