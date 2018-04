Liverpool đại thắng AS Roma, HLV Jurgen Klopp vẫn không hài lòng

Đêm qua, Liverpool đã giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 5-2 trước AS Roma. Đáng ra, họ có thể rời sân Anfield với kết quả tốt hơn khi dẫn trước AS Roma tới 5-0. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của hàng thủ Liverpool ở thời điểm cuối trận đã tạo điều kiện cho AS Roma ghi liên tiếp 2 bàn thắng.

HLV Jurgen Klopp vẫn chưa thực sự hài lòng sau chiến thắng trước AS Roma

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã tỏ ra không hài lòng vì thái độ thi đấu của các cầu thủ Liverpool ở thời điểm cuối trận. Ông cho rằng nếu The Kop giành chiến thắng 5-0 thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Phát biểu trước báo giới, ông thày người Đức cho biết: “Chúng tôi đã thi đấu khá hoàn hảo trong 80 phút. Tuy nhiên, hàng thủ lại mắc sai lầm tai hại. Quả phạt đền chưa thực sự chính xác. Tuy nhiên, mọi chuyện đã vậy. Chúng tôi đã giành chiến thắng 5-2.

Tất nhiên, tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu như đội nhà giành chiến thắng 5-0 hoặc 5-1 nhưng dù sao, tỷ số 5-2 cũng tuyệt vời. Chúng tôi sẽ tới AS Roma và tiếp tục thể hiện màn trình diễn thăng hoa”.

Nói thêm về trận đấu gặp AS Roma, HLV Jurgen Klopp cho biết: “Chúng tôi đã có những cú đánh vào sau lưng đối thủ. Điều này đã tạo ra sự khác biệt lớn. Họ không thể đối phó với cách chơi này. Đáng ra, chúng tôi đã có thể ghi nhiều bàn hơn.

Ở thời điểm này, tôi chưa thấy tích cực hoàn toàn bởi AS Roma đã ghi được 2 bàn nhưng ngày mai, có thể tôi sẽ nhìn ra nhiều điểm tốt của CLB. Tỷ số 5-2 đã vượt qua sự mong đợi của tôi nhưng chúng tôi vẫn mắc sai lầm nhỏ”.

Trận lượt về giữa Liverpool và AS Roma sẽ diễn ra ở sân Olimpico vào tuần sau.

H.Long