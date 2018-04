Hút chết trước Juventus, Real Madrid giành 3 điểm trước “kẻ khốn cùng”?

Real Madrid đã trải qua những khoảnh khắc không thể nào quên ở Champions League, khi họ vừa thua Juventus 1-3 tại Bernabeu ở tứ kết lượt về. Quả 11m gây tranh cãi mà C.Ronaldo thực hiện thành công đã giúp Real Madrid vượt qua cửa tử để góp mặt tại bán kết (lượt đi thắng 3-0).

“Kền kền trắng” đang nuôi mộng làm nên lịch sử, với hattrick vô địch Champions League thứ ba liên tục. Nhưng rõ ràng chặng đường ở giải châu lục vẫn còn cách 3 trận đấu nữa nên lúc này, Real Madrid cần giải tỏa được áp lực nặng nề.

Malaga đã gây ra nhiều khó khăn khi đối đầu Real Madrid ở lượt đi

Thất bại dưới tay Juventus tại Bernabeu đã chỉ ra nhiều vấn đề của Real Madrid. HLV Zidane đổ lỗi cho việc vắng thủ quân Ramos khiến hàng thủ Real Madrid lỏng lẻo, nhưng rõ ràng Real Madrid đã gây thất vọng trên nhiều yếu tố khác.

Hàng tiền vệ với những cái tên như Kroos, Modric, Casemiro đã chơi cầu toàn quá mức cần thiết khiến Real Madrid đánh mất thế trận. Bale - C.Ronaldo mất liên lạc trong cả trận đấu và thực tế đột biến của Real Madrid chỉ đến ở cuối trận khi hai siêu dự bị là Lucas Vazquez và Marco Asensio vào sân.

So với các năm trước, Real Madrid đang lộ điểm yếu chết người khi bị đối thủ ép sân. Hàng thủ Real Madrid ít khi bị đối thủ áp đặt trận đấu và khi chịu áp lực liên tục, hàng thủ ngay lập tức sai lầm, điển hình như lỗi kèm người trong hai pha đánh đầu từ Mandzukic, hay thủ thành Navas biếu bàn thắng cho Matuidi.

HLV Zidane lên tiếng trấn an các học trò khi khẳng định Real Madrid thua do thiếu may mắn và vẫn rộng cửa vô địch Champions League. Tuy nhiên, cách mà Real Madrid “rửa mặt” tốt nhất có lẽ là một chiến thắng tưng bừng tại La Liga để lấy lại hình ảnh.

Đêm nay, đoàn quân HLV Zidane đối đầu Malaga trên sân La Rosaleda. Real Madrid đã hết hy vọng vô địch khi bị Barcelona tạo khoảng cách quá xa, nhưng họ chỉ kém đội nhì bảng Atletico 4 điểm và còn hy vọng giành ngôi á quân.

C.Ronaldo đang đạt phong độ rất cao ở cả La Liga lẫn Champions League

Malaga đang trải qua mùa giải tệ hại nhất khi xếp cuối bảng với 17 điểm/31 trận. Họ kém đội xếp thứ 17 (vị trí trụ hạng) đến 14 điểm và cánh cửa xuống hạng đang mở ra trước mắt, cộng thêm tinh thần toàn đội đang đi xuống trầm trọng.

Còn sống còn hy vọng, Malaga sẽ dốc hết mình với hy vọng điều thần kỳ xảy ra trong cuộc tiếp đón Real Madrid. Ở trận lượt đi giữa hai đội tại Bernabeu, Real Madrid phải vô cùng vất vả mới giành chiến thắng 3-2 nhờ các bàn thắng của Casemiro, Benzema và C.Ronaldo.

C.Ronaldo mới lập kỷ lục ghi bàn 11 trận đấu liên tục ở Champions League, anh cũng được ngợi ca với quả 11m đầy bản lĩnh vào lưới Juve. Nhưng rõ ràng CR7 đã chơi quá nhạt nhòa trước Juventus và anh cần lấy lại phong độ đêm nay, để đua Vua phá lưới với Messi.

Sự trở lại của Sergio Ramos sẽ giúp hàng thủ Real Madrid tránh được những sai lầm đáng tiếc. Ngoài ra HLV Zidane cũng chờ đợi Modric và Kroos sẽ lấy lại được phong độ cao nhất để giúp Real Madrid áp đặt thế trận.

Với đẳng cấp hơn hẳn, Real Madrid có nhiều cơ hội giành 3 điểm trước Malaga kể cả khi tâm lý toàn đội chưa thực sự ổn định sau trận thua “toát mồ hôi” dưới tay Juventus. Nhưng Malaga đã ở thế đường cùng và họ sẽ không dễ dàng buông xuôi trong cuộc đấu tại La Rosaleda đêm nay.

Thùy Linh