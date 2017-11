HLV Park Hang Seo suýt nổi nóng với tuyển thủ Việt Nam

Sáng 7/11, buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo diễn ra chậm 30 phút so với dự kiến, bắt đầu lúc 10h (so với dự kiến 9h30). Do các cầu thủ mới vừa thi đấu xong tại V-League nên HLV Park Hang Seo chủ yếu cho các học trò khởi động và tập chiến thuật.

HLV Park Hang Seo tỏ ra khá nghiêm khắc - Ảnh: Gia Hưng

Buổi tập sáng nay mới chỉ có 18/23 tuyển thủ có mặt. Các cầu thủ vắng gồm Đinh Thanh Trung, Huy Hùng, Phạm Văn Cường, Vũ Minh Tuấn thuộc biên chế Quảng Nam, Quảng Ninh do phải đá bù vòng 24 V-League. Trước đó, trận đấu này đã phải hoãn 5 ngày vì bão. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 10/11 tới, như vậy là các cầu thủ sẽ chỉ có khoảng 3 ngày để tập luyện ở trên tuyển.

Trường hợp vắng còn lại thuộc về tiền đạo Anh Đức, do bận cùng Bình Dương thi đấu trận chung kết lượt đi Cúp Quốc gia gặp Nghệ An vào 9/11 tới.

Bầu không khí toàn đội khá vui vẻ - Ảnh: Gia Hưng

Chưa có đủ lực lượng chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tập luyện của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, với những ai có mặt trên tuyển, tất cả phải thể hiện sự tập trung cao nhất.

Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo diễn ra với không khí vui vẻ. Các cầu thủ đều muốn ghi điểm với HLV người Hàn Quốc nên đã thể hiện hết mình. Đặc biệt là các tân binh như Văn Thuận, Minh Vương cho thấy sự hoà nhập rất nhanh.

Đội tuyển Việt Nam có khá nhiều gương mặt mới - Ảnh: Gia Hưng

Dù chỉ là buổi tập nhẹ nhưng HLV Park Hang Seo đã có những thời điểm suýt nổi nóng với các học trò do không thực hiện đúng chiến thuật. HLV Park Hang Seo rất tỉ mỉ và nguyên tắc trong từng bài tập. Ông luôn yêu cầu các học trò phải quan sát và tư duy, phán đoán trong đầu trước các tình huống bóng. Sau buổi tập, ngay cả tiền đạo Công Phượng cũng đã được HLV Park yêu cầu ở lại tập thêm.

Chiều nay toàn đội sẽ được nghỉ. Đội tuyển Việt Nam sẽ có hơn 1 tuần tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan, ngày 14/11 tới trên sân Mỹ Đình.

Thuỳ Anh