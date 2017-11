“Gã điên” McGregor xông thẳng vào lồng bát giác, đòi đánh trọng tài

McGregor đang trong thời gian bị cấm thi đấu sau trận quyền anh lịch sử với Mayweather. Ngày hôm qua, võ sĩ người CH Ailen đã tới cổ vũ cho đồng đội Charlie Ward trong trận đấu với John Redmond tại sự kiện Bellator 187.

McGregor xô xát với trọng tài trong lồng bát giác

Ở trận đấu này, Charlie Ward đã giành chiến thắng bằng knock-out trước đối thủ. Quá phấn khích khi chứng kiến đồng đội chiến thắng, McGregor đã xông thẳng vào lồng bát giác để ăn mừng.

Mặc dù vậy, trọng tài Marc Goddard đã đẩy vào ngực của McGregor và yêu cầu võ sĩ này rời khỏi lồng bát giác. Với bản tính nóng nảy, võ sĩ người CH Ailen đã lao tới đòi ăn thua đủ với trọng tài, kèm theo những lời lẽ không hay.

Rất may, lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời để ngăn chặn “cái đầu nóng” của McGregor có thể gây ra họa lớn. Cuối cùng, sự việc đã được giải quyết.

Đây không phải là lần đầu tiên, McGregor có “va chạm” với trọng tài Marc Goddard. Võ sĩ này cũng từng đến cổ vũ cho đồng đội Artem Lobov trong trận đấu với Andre Fili. Ở trận đấu ấy, McGregor ngồi ngay hàng ghế đầu và liên tục hô to, chỉ điểm cho Artem Lobov. Trọng tài Marc Goddard buộc phải dừng trận đấu để nhắc nhở McGregor vì hành vi thiếu chuyên nghiệp.

H.Long