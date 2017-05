Đội hình tiêu biểu vòng 35 Premier League: “Gà trống” bùng nổ

Thủ môn

Eldin Jakupovic (Hull City): Thủ thành này đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần (trong đó tình huống cản phá phạt đền) giúp Hull City giành 1 điểm quý giá trước Southampton ngay trên sân St Mary. Trận hòa của Hull City đã chính thức đẩy Sunderland xuống hạng.

Eldin Jakupovic giúp Hull City kiếm được 1 điểm quý giá trước Southampton

Hậu vệ

Gary Cahill (Chelsea): Ngoài việc thi đấu ổn định ở hàng phòng ngự, Gary Cahill còn trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng giúp cho Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Everton.

Michael Keane (Burnley): Ở trận đấu với Crystal Palace, Michael Keane đã thành công trong việc bắt chết chân sút nguy hiểm Benteke. Thống kê chỉ ra rằng anh có tới 14 lần giải nguy cho Burnley. Điều đó góp công lớn giúp Bunrley giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Crystal Palace.

Harry Maguire (Hull City): Cùng với thủ thành Eldin Jakupovic, Harry Maguire cũng là điểm sáng của Hull City trong trận đấu với Southampton. Cầu thủ này đã thi đấu chắc chắn, ổn định và là chỗ dựa vững chắc cho hàng thủ “Bày hổ”.

Pedro tỏa sáng giúp Chelsea vượt qua cửa ải khó khăn Everton

Tiền vệ

Pedro (Chelsea): Tiền vệ người Tây Ban Nha đã thi đấu năng nổ trước Everton. Chính anh đã lập siêu phẩm mở tỷ số, tạo tiền đề giúp Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Victor Wanyama (Tottenham): Wanyama quá khỏe và sung mãn. Cầu thủ này đã cân cả tuyến giữa Arsenal, tạo điều kiện cho Tottenham có thế trận thuận lợi.

Dele Alli (Tottenham): Tài năng trẻ người Anh đã thi đấu nổi bật trong trận đấu với Arsenal. Bên cạnh sự năng nổ thường thấy, Dele Alli tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn, khi mở tỷ số vào lưới Arsenal, giúp Tottenham giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Emre Can (Liverpool): Emre Can đã sắm vai người hùng của Liverpool trong trận đấu với Watford. Siêu phẩm của cầu thủ này chính là bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho The Kop. Chiến thắng này giúp cho đội bóng vùng Merseyside giành lại quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 Premier League.

Gylfi Sigurdsson (Swansea): Khi MU đang tiến tới chiến thắng thì Sigurdsson đã phá hỏng bữa tiệc của thày trò Mourinho. Pha đá phạt tuyệt đỉnh của cầu thủ người Iceland đã mang về 1 điểm quý giá cho Swansea ngay tại Old Trafford.

Tottenham thăng hoa cùng Harry Kane ở trận gặp Arsenal

Tiền đạo

Harry Kane (Tottenham): Harry Kane thi đấu tích cực trong trận đấu với Arsenal khi tung ra tới 7 cú dứt điểm. Trong đó, anh đóng góp 1 bàn thắng cho Tottenham từ chấm phạt đền.

Joshua King (Bournemouth): Cầu thủ người Na Uy đã trực tiếp ghi 1 bàn thắng và tạo ra 5 đường kiến tạo cơ hội. Nếu may mắn, Joshua King đã có thể có thêm bàn thắng khi cú dứt điểm của anh tìm tới trúng cột dọc.

H.Long