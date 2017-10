CLB Quảng Nam ngày càng gần ngôi vô địch V-League

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và CLB Quảng Nam cuối cùng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, 2 đội bóng cùng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển rốt cuộc đá để đi đến kết quả có lợi cho đội hiện cần điểm để đua tranh ngôi vô địch hơn là CLB Quảng Nam.

2 chiếc thẻ đỏ của 2 cầu thủ gốc ngoại thuộc vào loại quan trọng nhất của SHB Đà Nẵng Gramoz và Đỗ Merlo thật khó lý giải về mặt chuyên môn.

Mà phàm một bên đã mất đến 2 cầu thủ, phải đá trong thế 9 chống 11 thì có lẽ không cần phải bàn thêm về chuyên môn của trận đấu này nữa, bởi thắng – bại đã quá rõ ràng.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng đột nhiên đồng loạt nhận thẻ đỏ, để rồi thua trận (ảnh: Khánh Quang)

Có thể các bên có nhiều cách để lý giải cho những thời điểm bốc đồng đến ngờ nghệch của quân mình, dẫn đến việc mất người. Có thể các bên vẫn tiếp tục điệp khúc đấy là trận đấu hết mình của cả 2 phía, nhưng tin vào những tuyên bố của họ hay không là quyền của khán giả. Và khán giả thì trả lời bằng cách càng về cuối giải họ càng ít xuất hiện ở các sân bóng trong nước.

Ở mọi giải đấu trên thế giới, lẽ ra thường thì giai đoạn chạy đua đến ngôi vô địch là giai đoạn thu hút đông người xem, nhưng riêng tại V-League, các đội đua cứ việc đua, người hâm mộ hờ hững vẫn tiếp tục hờ hững.

Người ta làm sao thấy hấp dẫn với 1 cuộc đua mà một ông chủ chi phối đến quá nhiều đội bóng? Năm 2012, mỗi mình XM Xuân Thành Sài Gòn phải chạy đua cùng lúc với 2 đội bóng thuộc bầu Hiển là SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội) đã khó. Giờ, FLC Thanh Hoá một mình phải tranh với 4 – 5 đội cùng thuộc sở hữu của bầu Hiển, mọi chuyện dĩ nhiên còn khó khăn hơn với đội bóng xứ Thanh.

CLB Quảng Nam đã ở rất gần với ngôi vô địch V-League (ảnh: Trọng Vũ)

Người hâm mộ làm sao thấy hấp dẫn khi mà người ta đã dự đoán trước việc SHB Đà Nẵng kiểu gì cũng sẩy chân trước CLB Quảng Nam? Để rồi cuối cùng kết quả cho thấy đội bóng sông Hàn sẩy chân đúng dự đoán.

Các trận đấu gây mất niềm tin về tính trung thực, đội ngũ trọng tài cũng tiếp tục gây mất niềm tin. Ở sân Long An, trọng tài Trần Văn Lập có pha xử lý tình huống quá phản cảm: Công nhận rồi không công nhận bàn thắng của đội chủ nhà Long An, sau khi bị đội khách FLC Thanh Hoá phản ứng đến mức cao trào.

Chuyện cầu thủ của Long An có việt vị hay không có khi không quan trọng bằng chi tiết, rằng ban đầu trọng tài Trần Văn Lập không hề có dấu hiệu báo việt vị các cầu thủ chủ nhà, cũng không quan sát và không hội ý với trợ lý bám biên của mình. Chỉ đến khi cầu thủ FLC Thanh Hoá lao vào ông Lập phản ứng dữ dội, ông mới giật mình chạy lại hội ý với trợ lý Minh Đăng, trước khi “bẻ còi”. Thế thì khác nào khiến cho người xem có cảm giác trọng tài “bẻ còi” vì bị phản ứng?

Vẫn còn may cho BTC giải V-League ở chỗ đội Long An dù đã gần như rớt hạng vẫn tôn trọng luật chơi. Bằng ngược lại, nếu đội Long An cũng phản ứng như cách FLC Thanh Hoá phản ứng sau khi bị tước mất bàn thắng, chẳng biết giải đấu rồi sẽ ra sao?

Kim Điền