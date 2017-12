Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nóng bỏng của bạn gái Rio Ferdinand

Kate Wright chính là người đẹp đang nắm giữ trái tim cựu danh thủ Rio Ferdinand

Năm nay chỉ mới 26 tuổi nhưng Kate Wright đã là một ngôi sao có tiếng tại xứ sở sương mù đồng thời nắm giữ được trái tim của huyền thoại MU, Rio Ferdinand.

Ferdinand đã có một quãng thời gian sống cô đơn sau khi cô vợ cũ Rebecca qua đời vào năm 2015 vì bị ung thư vú. Và Kate Wright đã đến, với xuân sắc tuổi trẻ cùng thân hình nóng bỏng khó cưỡng, giúp sưởi ấm lại con tim tưởng đã nguội lạnh của Rio Ferdinand.

Sở hữu thân hình nóng bỏng cỡ này nên Kate Wright dễ dàng “hút hồn” Rio Ferdinand

Trước khi quen với Rio Ferdinand, Kate Wright đã được nhiều người biết đến nhờ tham gia series truyền hình “The only way is essex”. Ngoài ra, người đẹp 9x còn thường xuyên lui tới các phòng tập gym và lúc nào cũng “đốn gục” người hâm mộ với hình thể “chuẩn không cần chỉnh”. Hiện tại, trang Instagram cá nhân của Kate Wright cũng đã có hơn 700.000 lượt theo dõi.

Kate Wright rất tích cực tập luyện giữ dáng

Người đẹp 9x lúc nào cũng khiến cho người hâm mộ trầm trồ, ngây ngất

Sau khi tuyên bố giải nghệ, Rio Ferdinand đã chuyển sang làm bình luận viên. Ngoài ra, Ferdinand còn rất tích cực tập luyện cơ bắp để chuẩn bị thử sức với boxing chuyên nghiệp. Và chuyện cặp kè với một người đẹp cũng ưa chuộng thể thao và tích cực luyện tập giữ dáng như Kate Wright đúng là giúp cho Ferdinand lợi cả đôi đường.

Tình cảm của Kate Wright và Rio Ferdinand vẫn đang hết sức mặn nồng, thắm thiết

Dung Nhi

Theo MR