Chelsea thua sốc ở Premier League: Cú tát đủ mạnh cho Abramovich

Vấn đề của Chelsea

Trong đoạn video được lan truyền trên mạng, HLV Conte đã “trút nỗi căm hờn” vào quả bóng khi nó đang lăn về phía ông. Cú sút ấy đủ mạnh để người ta hiểu được những bế tắc của HLV người Italia ở trận gặp Burnley.

Chelsea trải qua trận đấu thảm họa trước Burnley

Ông đã hò hét, cháy hết mình ngoài đường piste nhưng… lực bất tòng tâm. Chelsea để thua 3 bàn trong hiệp 1 trước Burnley. Đó là điều không ai có thể ngờ. Bởi lẽ, mùa giải trước, họ còn là CLB có hàng thủ tốt nhất Premier League.

Tấm thẻ đỏ của Gary Cahill có thể mở ra bước ngoặt trận đấu, khiến Chelsea thua tan nát. Nhưng có lẽ, những người Chelsea phải cảm ơn vì tấm thẻ đỏ ấy, cũng như thất bại trước Burnley. Bởi từ đó, họ mới nhìn nhận ra nhiều điều.

Nguyên nhân giúp Chelsea tiến bước tới chức vô địch mùa giải trước nằm ở yếu tố bất ngờ (sơ đồ 3-4-3). Bên cạnh đó, họ cũng có lợi thế ở việc không phải căng sức thi đấu ở nhiều mặt trận. Do đó, vấn đề lực lượng của The Blues chưa lộ.

Thế nhưng, qua những trận đấu vừa qua (đặc biệt là trận gặp Burnley), người ta có thể thấy vấn đề về lực lượng của Chelsea đã… lộ ra. HLV Conte không thể tìm được nhân tố thay thế các trụ cột như Eden Hazard (chấn thương). Diego Costa (nổi loạn đòi ra đi) hay Matic.

Ở trận gặp Burnley, HLV Conte đã sử dụng cầu thủ trẻ Boga, người chưa từng có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League. Sau đó, ông đã tung vào sân Christensen (khi Cahill nhận thẻ đỏ). Đó đều là những phương án không hiệu quả.

Nhìn băng ghế dự bị của Chelsea ở trận gặp Burnley, người ta không thấy gương mặt nào quá khá dĩ. Chỉ có Morata là cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khả năng, cầu thủ này sẽ hướng tới vị trí chính thức thời gian tới.

Thoạt nhìn, Chelsea có lực lượng rất dày nhưng họ đã cho mượn tới 26 cầu thủ. Do đó, ở thời điểm này, đội hình của The Blues vô cùng mỏng. Cần nhấn mạnh, trong thời gian tới, Chelsea sẽ gặp Tottenham, Everton, Arsenal và Man City nhưng HLV Conte sẽ không có Hazard, Diego Costa, Pedro, Bakayoko, Gary Cahill hay Fabregas. Với đội hình chắp vá. Chẳng ai dám chắc The Blues không thua thêm.

Tăng cường lực lượng để tồn tại

Cách giải quyết vấn đề của Chelsea không gì khác ngoài việc mua thêm người. Tuy nhiên, ở Chelsea, HLV Conte gần như không có quyền quyết định mua sắm. Thay vào đó, trợ lý của ông chủ Abramovich như Giám đốc Marina Granovskaia và Giám đốc thể thao Michael Emenalo sẽ đảm trách vấn đề này.

Lực lượng trong tay HLV Conte quá mỏng

Bộ sâu này có công không nhỏ giúp Chelsea đạt sự cân bằng tài chính những năm qua. Nhưng vấn đề ở chỗ, đôi khi sự cứng nhắc của họ, có thể sẽ khiến đội chủ sân Stamford Bridge ôm hận. Như mùa Hè 2015, sau khi Chelsea vô địch Premier League, HLV Mourinho rất muốn bổ sung trung vệ đẳng cấp nhưng rồi, đổi lại, những sếp của Chelsea mùa về Papy Djilobodji. Sau đó, HLV Mourinho đã cay đắng khẳng định: “Tôi chẳng cần cậu ta”. Ngay cả gương mặt khả dĩ nhất kỳ chuyển nhượng năm đó, Pedro cũng chẳng phải là mục tiêu HLV Mourinho yêu cầu.

Năm nay, người ta lại thấy sự cân bằng giữa mua và bán của Chelsea. Họ vung 126 triệu bảng tăng cường lực lượng (mua Rudiger, Bakayoko, Álvaro Morata) nhưng cũng thu về 110 triệu bảng từ bán cầu thủ (chưa kể sẽ bán Diego Costa).

Vì vậy, có khả năng, Chelsea sẽ chẳng mua bán. Nhưng những trận thua vừa qua (trước Arsenal, Burnley) có thể là hồi chuông cảnh tỉnh BLĐ The Blues. HLV Conte từng ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi đề cập tới chiều sâu đội hình mỗi ngày”. Người ta thấy rõ sự bất lực của ông thày người Italia.

Chelsea vẫn còn nửa tháng để sửa sai trên thị trường chuyển nhượng. Nếu không, Chelsea khó lòng căng sức chiến đấu ở cả Champions League lẫn Premier League. Theo báo giới Anh, HLV Conte đang muốn mang về 4 cái tên là Danny Drinkwater, Alex Oxlade-Chamberlain, Ross Barkley và Virgil van Dijk.

Liệu chăng, có ai đó trong số này cập bến Stamford Bridge?

H.Long