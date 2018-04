Chấm điểm Liverpool 5-2 AS Roma: Nỗi kinh hoàng mang tên Salah

Trước trận đấu với AS Roma, HLV Jurgen Klopp đã nhắc nhở Mohamed Salah cần “nhẫn tâm” trước những đồng đội cũ. Quả thực, tiền đạo người Ai Cập đã có trận đấu tuyệt hay trước đội bóng thành Roma.

Mohamed Salah (phải) đã nhấm chìm CLB cũ AS Roma

Trong trận đấu này, Mohamed Salah đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho AS Roma khi đặt dấu giày trong 4 bàn thắng (2 bàn, 2 kiến tạo thành bàn). Trong đó, bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số vào lưới Alisson mở ra bước ngoặt trận đấu. Trước thời điểm ấy, AS Roma đã có thế trận tốt trước Liverpool nhưng sau đó, họ thi đấu rối loạn và bị động.

Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Mohamed Salah, tờ Goal đã đăng lên trang Twitter: “Mohamed Salah xứng đáng giành Quả bóng vàng?”. Thực tế, với những gì đã thể hiện, anh xứng đáng là ứng cử viên nặng ký ở cuộc đua này.

Ngoài Mohamed Salah, Firmino cũng có trận đấu rất hay. Cầu thủ người Brazil đã đóng góp 2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo cho Liverpool ở trận này.

Nếu như hàng công của Liverpool được khen ngợi thì hàng thủ của họ lại đáng trách. Những hậu vệ Liverpool đã thi đấu thiếu tập trung ở thời điểm cuối trận, tạo điều kiện cho AS Roma ghi 2 bàn thắng. Giả sử, Liverpool giữ trắng lưới, họ gần như chắc chắn đã sở hữu tấm vé lọt vào chung kết Champions League.

Bên phía AS Roma, mọi vị trí đều chơi rất tệ. Họ thi đấu rối loạn và bị động trong phần lớn thời gian trận đấu. Do đó, các vị trí của AS Roma đều bị chấm điểm rất thấp ở trận này.

Điểm số cụ thể:

Liverpool: Karius 6, Alexander-Arnold 5, Lovren 5, Van Dijk 6, Robertson 6, Henderson 7, Milner 6, Oxlade-Chamberlain 6, Salah 9, Firmino 8, Mane 7.

Thay người: Wijnaldum 8, Ings 6, Klavan 6.

Roma: Alisson 6, Fazio 4, Manolas 4, Jesus 2, Florenzi 5, De Rossi 5, Strootman 4, Kolarov 4, Nainggolan 5, Cengiz Under 4, Dzeko 5.

Thay người: Shick 6, Gonalons 6, Perotti 8.

H.Long