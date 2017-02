Arsenal trước trận gặp Chelsea: Tồn tại hay không tồn tại?

1. “Tồn tại hay không tồn tại? (To be or not to be), đó là câu nói nổi tiếng của nhân vật Hamlet trong vở kịch cùng tên của đại văn hào Shakespeare. Câu nói này lần đầu xuất hiện trong hồi III của vở kịch Hamlet. Lúc này, Hoàng tử Đan Mạch đang băn khoăn giữa sự sống và cái chết ở bối cảnh chịu đựng “một biển trời rắc rối” và “hàng ngàn những cú sốc”.

Arsenal không cho thấy sự ổn định những năm qua

Hamlet đứng giữa hai sự lựa chọn “chịu đựng hay vùng lên chống lại”, tự vẫn trước bi kịch cuộc đời, để giải thoát bản thân hay trả thù cho cha (đồng nghĩa với việc giết người chú ruột, người đã giết cha mình để lên ngôi).

Vượt xa khỏi khuôn khổ của vở kịch, câu nói nổi tiếng: “Tồn tại hay không tồi tại?” đã trở thành triết lý trong cuộc sống. Đó là tổng hòa của các cặp phạm trù đối lập.Tồn tại hay không tồn tại. Chịu đựng hay vùng lên chống lại. Chấp nhận hay chiến đấu để thay đổi số phận…

2. Trong nhiều năm qua, Arsenal luôn đấu tranh vì những điều ấy. Họ đã sống trong “thân phận” của kẻ không danh hiệu lớn (Premier League, Champions League) nhưng lại luôn muốn trở thành số 1.

Từng có lúc, người ta cho rằng chính sách mua sắm “tiết kiệm” của HLV Wenger (trong đó điển hình là việc Arsenal thiếu đi chân sút cự phách) chính là yếu tố lớn cản trở việc Arsenal không thể vươn lên đỉnh cao ở Premier League.

Thế nhưng, liệu chăng điều đó có thực sự đúng? Nên nhớ rằng trong những năm qua, HLV Wenger đã chi tiền để chiêu mộ “ngôi sao” như Alexis Sanchez, Mesut Ozil, Xhaka, Mustafi… để phục vụ tham vọng vô địch. Thống kê chỉ ra rằng, số tiền chênh lệch giữa mua và bán cầu thủ của Arsenal kể từ năm 2012 tới nay là 205,89 triệu bảng, tức chỉ kém hai CLB thành Manchester và hơn Chelsea (192,3 triệu bảng), Liverpool (121,52 triệu bảng).

Mùa này, Arsenal đã sở hữu chân sút cự phách mà cả Premier League mơ ước, đó là Alexis Sanchez. Tính tới thời điểm này, tiền đạo người Chile đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League với 15 bàn. Không chỉ có vậy, Sanchez còn làm thay cả nhiệm vụ kiến tạo của Ozil khi có 8 đường chuyền thành bàn.

Nhưng chỉ có một điều không thay đổi, đó là vị trí của Arsenal. Sau 23 vòng đấu, “Pháo thủ” đang xếp thứ 3 với 47 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea tới 56 điểm. Vậy mấu chốt nằm ở đâu?

Cùng nghe cựu tiền vệ của Arsenal, Robert Pires chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng đội hình của Arsenal hiện tại mạnh không kém thế hệ từng bất bại ở Premier League. Vấn đề ở chỗ, họ thiếu đi khát khao chiến đấu”. Hồi đầu mùa giải, Patrick Vieira từng cho rằng Arsenal thiếu cá tính của đội vô địch.

Có lẽ, đó mới là mấu chốt của vấn đề. HLV Wenger từng nói: “Top 4 cũng là danh hiệu với Arsenal”. Câu nói ấy đủ khắc họa hình ảnh của “kẻ an phận”. Người hâm mộ không đau lòng sao được khi chứng kiến Giroud ăn mừng “như kẻ điên” sau khi ghi bàn giúp Arsenal... hòa Bournemouth. Nỗi đau ấy còn tăng gấp bội khi họ chứng kiến phản ứng tức giận (ném găng xuống sân) của Sanchez sau khi chứng kiến màn ăn mừng “như thể vô địch” của toàn đội.

Arsenal sẽ thể hiện quyết tâm thế nào trước cuộc chiến sinh tử với Chelsea?

Sự quyết tâm rực cháy không bao giờ cho phép Sanchez hài lòng với “niềm vui giản dị” ấy. Chỉ tiếc rằng, những nhân tố cá tính, khát khao cháy bỏng như Sanchez ở Emirates chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi tư tưởng “top 4 là danh hiệu” đã thấm nhuần trong từng tế bào của các cầu thủ, việc họ quá thỏa mãn với những điều “nhỏ bé” cũng là điều dễ hiểu.

Chặng đường tới chức vô địch Premier League của Arsenal ngày càng xa hơn khi ở vòng đấu trước, họ đã để thua Watford ngay trên sân nhà Emirates. Đó không chỉ đơn thuần là một sự “lơ đễnh”, mà nó cho thấy rằng “Pháo thủ” đang gặp vấn đề “nặng” ở tâm lý.

3. Chỉ cần nhận thêm một trận thua trước Chelsea, coi như giấc mơ vô địch của Arsenal sẽ tan tành mây khói. Ngược lại, nếu giành chiến thắng, Arsenal sẽ thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 6 điểm. Khi ấy, mọi thứ sẽ vô cùng hấp dẫn.

Tồn tại hay không tồn tại với Arsenal lúc này, quá dễ để lựa chọn. Nhưng vấn đề ở chỗ, họ sẽ vùng lên chiến đấu ra sao, đó mới là vấn đề quan trọng. Người hâm mộ đang chờ xem “khát khao” thực sự của Arsenal lớn tới nhường nào.

Cần nhấn mạnh rằng trong 7 lần gần nhất hành quân tới Stamford Bridge, Arsenal đã thua tới… 6 lần. Liệu chăng, họ có thay đổi được số phận của mình?

H.Long