Arsenal có giữ được nhịp thăng hoa cùng Aubameyang?

Gia nhập Arsenal vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Aubameyang có quãng thời gian đầu tiên hơi khó khăn, nhưng anh đã thích nghi rất nhanh với "Pháo thủ". Trong bốn trận gần nhất tiền đạo người Gabon đều "nổ súng", trong đó ba trận gần nhất Arsenal đều có chiến thắng. Tổng cộng, Aubameyang ghi sáu bàn, kiến tạo một bàn trong bảy trận thi đấu cho Arsenal. Đó là thành tích vô cùng ấn tượng.

Arsenal rất không may khi Aubameyang không thể thi đấu ở Europa League bởi lí do rất ngớ ngẩn. Đội bóng cũ của Aubameyang là Dortmund đã rơi từ Champions League xuống Europa League và dù chưa thi đấu trận nào cho đội bóng cũ ở sân chơi hạng hai châu Âu, nhưng cầu thủ này sẽ không được thi đấu cho Arsenal. Trong "cái rủi có cái may", bởi việc không phải thi đấu tại châu Âu sẽ giúp cầu thủ này thường nghỉ ngơi được cả tuần.

Sau thất bại của Tottenham trước Man City vào rạng sáng nay, Arsenal có cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên xuống còn 10 điểm. Năm vòng đấu trước mặt không phải nhiều, nhưng Arsenal cũng hoàn toàn có thể giành vị trí thứ tư nếu thi đấu tốt, cộng thêm may mắn. Tất nhiên, dù sao thì cơ hội vào tốp 4 của Arsenal vẫn rất nhỏ.

Ưu tiên lớn nhất của Arsenal giờ đây năm ở Europa League, nơi đội bóng này đã có mặt ở bán kết. Tuy nhiên, phải tới tận cuối tháng Arsenal mới thi đấu ở đấu trường châu Âu nên giờ đây họ sẽ phải bung sức ở Premier League, nhằm giữ được sự ổn định cho đội hình, đồng thời tránh sự la ó của các cổ động viên.

Aubameyang đang có phong độ cao trong màu áo Arsenal

Newcastle sẽ không phải đối thủ dễ bắt nạt, đặc biệt khi đội bóng này được thi đấu trên sân nhà. Phong độ của Newcastle rất tốt với ba chiến thắng liên tiếp gần đây, nhờ đó "Chích chòe" đã có 38 điểm và khá an toàn. Giờ đây Newcastle đang đứng thứ 10, hơn đội bóng phải xuống hạng tới 10 điểm, vậy nên có thể nói đoàn quân của Benitez giờ không còn lo lắng về cuộc chiến trụ hạng.

Việc gần như chắc chắn trụ hạng đã giải quyết xong nỗi lo lớn cho Benitez, giờ đây Newcastle sẽ chiến đấu để cải thiện vị trí, bởi Premier League là giải đấu rất giàu có nên mỗi vị trí trên bảng xếp hạng sẽ nhận được số tiền thưởng, bản quyền truyền hình khác nhau. Càng xếp cao, càng nhận được nhiều tiền vì thế Newcastle vẫn còn mục tiêu để phấn đấu.

Đội chủ nhà sẽ đón nhận sự trở lại của tiền đạo Islam Slimani, cầu thủ này ở tuần trước không được thi đấu chống lại CLB chủ quản Leicester. Sự trở lại của Slimani giúp Benitez có đầy đủ đội hình để tiếp đón Arsenal.

Benitez đang thảnh thơi khi đội bóng của ông leo lên vị trí thứ 10

Trong khi đó, Wenger đang đau đầu bởi việc thiếu vắng tuyến giữa. Ramsey và Wilshere đều gặp chấn thương vào giữa tuần ở trận đấu trên sân CSKA nên sẽ vắng mặt. Xhaka đã trở lại tập luyện sau khi bị ốm nhưng để ngỏ khả năng ra sân, may cho Wenger khi Arsenal kháng cáo thành công tấm thẻ đỏ của Elneny nên cầu thủ người Ai Cập sẽ không bị treo giò.

Một bộ phận không nhỏ cổ động viên Arsenal vẫn la hét đòi Wenger phải ra đi, đặc biệt những trận Arsenal thi đấu tệ, làn sóng phản đối lại gia tăng. Vì thế để "gió yên biển lặng", Arsenal sẽ phải rất nỗ lực để có điểm trên sân của Newcastle. "Chích chòe" đang thăng hoa và lại có lợi thế sân nhà nên cửa thắng của Arsenal cũng không lớn.

Phù Sa