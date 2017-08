Khai mạc giải AMD Golf Challenge 2017

Đây là giải đấu lần thứ hai do AMD Group kết hợp FLC Group tổ chức, với mục tiêu tăng cường sự giao lưu, học hỏi giữa các golfer cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nhân ở trong và ngoài nước. Giải diễn ra trong 03 ngày, từ 11-13/8/2017 tại sân Golf FLC Samson Golf Links. Đây cũng là địa điểm đã tổ chức thành công nhiều giải Golf như: FLC Golf Championship 2015, FLC Faros Golf Tournament 2017…

Giải năm nay quy tụ hơn 1000 golfer trong nước và nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Các golfer được chia thành 5 bảng đấu, trong đó có 3 bảng dành cho golfer nam, 1 bảng dành cho golfer nữ và 1 bảng dành cho các golfer muốn giữ quyền nghiệp dư (amateur). Với kinh nghiệm sẵn có của AMD Group cùng sự kết hợp với những đơn vị giàu kinh nghiệm là FLC Group, Biscom, FLC Samson Golf Links, sức hút của giải đấu năm nay được giới chuyên môn đánh giá cao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản AMD cho biết: “Đây là lần thứ hai AMD Golf Challenge được tổ chức tại sân FLC Samson Golf Links. Chúng tôi kỳ vọng đây là giải đấu mang lại nhiều điều bất ngờ cho các gôn thủ, bởi đây là địa điểm rất có duyên với các giải thưởng lớn. Dù mới được tổ chức lần thứ hai nhưng giải đã tạo được tiếng vang và thu hút rất nhiều gôn thủ tham gia tranh tài. AMD mong rằng giải cũng sẽ là cơ hội tốt để tất cả chúng ta cùng giao lưu, học hỏi, xây dựng và thắt chặt các mối quan hệ tốt đẹp. Đặc biệt, giải thưởng của giải đấu năm nay rất hấp dẫn lên tới tổng trị giá 20 tỷ đồng đang chờ đón các gôn thủ”

Theo thông tin từ BTC, cơ cấu giải thưởng năm nay gồm cả hiện vật và hiện kim lên đến 20 tỷ đồng. Phần thưởng dành cho người chiến thắng chung cuộc, ghi được tổng số gậy ít nhất (Best Gross) gồm Cup và thẻ hội viên 35 năm hạng VIP tại FLC Samson Golf Links, voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống FLC Resort trị giá 50 triệu đồng và nhiều quà tặng giá trị từ các nhà tài trợ.

Đặc biệt, golfer giành được Hole In One (HIO) tại hố 11 sẽ nhận được một xe hơi hạng sang Mercedes C200 do Công ty CP Chứng khoán Artex tài trợ, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn khác như thẻ hội viên VIP (35 năm) tại sân FLC Sam Son Golf Links, voucher nghỉ dưỡng trị giá 3.500 USD tại quần thể FLC Hotel & Resort, gói điều trị tế bào tươi tại Đức của DS Block trị giá 500.000.000đ, gói sử dụng sản phẩm phòng chống ung thư Ancan của Triso Group trị giá 200 triệu đồng.

Đối với golfer đạt HIO ở hố số 16, giải thưởng chờ đón bao gồm: một xe hơi hạng sang Mercedes C200 do Danko Group tài trợ, cùng thẻ hội viên VIP (35 năm) tại sân FLC Quy Nhon Golf Links (Ocean Course), voucher nghỉ dưỡng trị giá 3.500 USD tại quần thể FLC Hotel & Resort, gói sử dụng sơn nhà trang trí của Công ty CP Sơn June trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, còn rất nhiều các giải thưởng HIO có giá trị lớn như xe hơi hạng sang Camry 2.0, xe hội viên VIP (35 năm) tại hệ thống sân golf FLC và các quà tặng hấp dẫn từ các nhà tài trợ khi các golfer đạt giải tại hố golf số 3 và số 7 của sân FLC Samson Golf Links.

Sân golf FLC Samson Golf Links - nơi diễn ra AMD Golf Challenge 2017 - là sân golf 18 hố dạng links do Nicklaus Design thiết kế, với cách bố trí độc đáo của các hố golf, vị trí hướng biển, gió biển, tạo nên những thách thức chưa từng có. Sân từng ghi dấu ấn ở các giải uy tín và có tiếng vang như FLC Golf Championship 2015, AMD Golf Challenge 2015 và Faros Golf Tournament 2017…

Để mang đến những giây phút so tài hoàn hảo cho golf thủ trong giải đấu năm nay vào cả ban ngày và ban đêm, toàn bộ 18 hố FLC Samson Golf Links đã được lắp hệ thống đèn chiếu sáng công suất cao. AMD Golf Challenge 2017 được kỳ vọng sẽ lặp lại thành công vang dội của giải Faros Golf Tournament 2017được tổ chức vào tháng 3, khi tạo được ấn tượng với 3 golfer đã xuất sắc trúng giải hole-in-one (HIO), với tổng giá trị lên tới 15 tỷ đồng.

H.A