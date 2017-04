United Airlines đạt được thỏa thuận bồi thường bác sĩ David Dao

Cảnh bác sĩ gốc Việt bị kéo lê trên máy bay Mỹ

Bác sĩ David Dao. (Ảnh: NBC)

Trong thông cáo hôm qua, Thomas Demetrio, luật sư của bác sĩ David Dao, cho biết United Airlines đã “nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 3411 và không đổ lỗi cho bên nào khác, kể cả lực lượng hành pháp thành phố Chicago”.

Luật sư Demetrio cho biết, United Airlines và bác sĩ David Dao đã đạt được thỏa thuận hòa giải, theo đó hãng hàng không này chấp nhận bồi thường một khoản tiền cho bác sĩ Dao. Tuy nhiên, hiện số tiền bồi thường chưa được tiết lộ.

Trong thông cáo của mình, United cũng cho biết đã đạt được thỏa thuận hòa giải cho sự cố ngoài ý muốn xảy ra trên chuyến bay 3411. Giám đốc điều hành United Airlines, ông Oscar Munoz, trong lá thư gửi khách hàng cũng nhấn mạnh, United Airlines sẽ điều chỉnh để tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Cùng ngày, United Airlines công bố chính sách mới, theo đó, họ sẵn sàng bồi thường 10.000 USD cho hành khách tự nguyện nhường ghế trong trường hợp máy bay quá tải. Hãng này cũng tuyên bố sẽ chấm dứt tình trạng bán vé thừa.

United Airlines chịu sức ép cải tổ lớn sau vụ việc liên quan đến bác sĩ David Dao. Ông David Dao, 69 tuổi, bác sĩ nội khoa gốc Việt hiện sinh sống ở bang Kentucky của Mỹ, là một trong 4 hành khách trên chuyến bay mang số hiệu 3411 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) bị đề nghị nhường chỗ cho phi hành đoàn dự bị của hãng hôm 9/4. Tuy nhiên, sau khi ông David từ chối, phi hành đoàn đã nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên an ninh thuộc Sở quản lý hàng không Chicago can thiệp. Ba nhân viên an ninh này đã dùng vũ lực để kéo ông khỏi máy bay, khiến ông Dao nhiều chấn thương.

United Airlines đã hứng bão chỉ trích sau sự việc này và phải ra sức lấy lại hình ảnh trong đó có việc điều chỉnh chính sách hoạt động.

Minh Phương

Theo Telegraph