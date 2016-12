Trung Quốc khởi tố cựu trùm tình báo

Ông Mã Kiện. (Ảnh: SCMP)

Với thông báo trên, ông Mã Kiện, từng là Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc, là quan chức an ninh cấp cao nhất bị điều tra kể từ khi cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang bị khởi tố và lĩnh án tù chung thân hồi năm ngoái.

Hồi tháng 1/2015, ông Mã đã bị đưa vào diện điều tra và bị khai trừ khỏi đảng. Thông báo của CCDI cho biết vụ việc của quan chức này đã được đưa sang các cơ quan có thẩm quyền, điều này đồng nghĩa với việc ông Mã chuẩn bị phải ra toà.

Theo thông báo của CCDI, quá trình điều tra đã phát hiện thấy ông Mã lợi dụng vi trí của mình để mang lại lợi ích cho công việc kinh doanh của các thành viên trong gia đình, cũng như can thiệp vào các hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật và nhận hối lộ.

Hiện đại diện của ông Mã chưa đưa ra bình luận nào và không rõ liệu cựu quan chức này có thuê luật sư hay không.

Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc có hoạt động đảm bảo an ninh cho công dân nước này, cũng như tiến hành các hoạt động tình báo nhằm vào những nguy cơ đối với Bắc Kinh ở trong và ngoài nước. Đây là một trong những cơ quan "kín tiếng" nhất của Trung Quốc và không có trang mạng công khai hay người phát ngôn nào.

Hãng Reuters dẫn nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho biết ông Mã là người đứng đầu "Cục số 8" của Bộ An ninh Quốc gia, phụ trách các hoạt động phản gián. Ông Mã đã làm việc tại cơ quan tình báo trong hơn 30 năm và có mối quan hệ mật thiết với Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị hiệp thương toàn quốc Trung Quốc (CPPCC) khóa 12, cựu Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Lệnh Kế Hoạch và là nhân vật thân tín của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trước đây. Ông Lệnh Kế Hoạch đã lĩnh án tù chung thân hồi tháng 7/2016 sau khi bị khởi tố với các tội danh lạm quyền, nhận hối lộ và tiếp cận trái phép các bí mật an ninh quốc gia.

Ngọc Anh

Tổng hợp